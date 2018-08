Skibet sejler fortsat på dispensation, men formand Ole Olesen fortæller, at de sidste detaljer er ved at være på plads.

Haderslev: For to år siden var folkene i styregruppen bag dambåds-planerne i Haderslev ved at opgive ævred. Fredag kunne formanden for styregruppen bag Haderslevs nye dambåd fortælle de flere hundrede fremmødte ved navngivningen på Wittenbergplads, at 6000 passagerer allerede har taget turen ud på Haderslev Dam med den eldrevne båd, der efter møje og besvær og med stærk forsinkelse i begyndelse af juni endelig fik vand under kølen efter at have fået en midlertidig sejldispensation.

Henry og Bodil Pickardt var blandt de mange haderslevere, der var kommet for at fejre navngivningen af den nye dambåden og nyde et gratis bæger øl fra Fuglsang. De mener, dambåden bliver en stor attraktion. Foto: Jacob Schultz

Minder

Det er 25 år siden, at der sidst var en dambåd i Haderslev. At der igen nu kan sejles på Haderslev Dam er ikke kun de 6000 gæster, der allerede har sejlet med dambåden, glade for.

- Vi har endnu ikke været ude at sejle med dambåden, men vi skal det helt sikkert. Vi er ofte ude at gå rundt om dammen, og vi tror, at dambåden bliver en stor attraktion for Haderslev. Prisen er måske lidt for høj, hvis en familie på fire eksempelvis skal afsted, men vi tror på, at det bliver en attraktion, siger Bodil og Henry Pickardt fra Haderslev.

Bodil var fem år, da dambåden i 1959 brændte og 57 børn og voksne omkom.

- Jeg husker det meget tydeligt, også at min far blev tilkaldt for at hjælpe med redningsarbejdet, fortæller Bodil Pickardt, der også var med til indvielsen af mindestenen ved 50-året for katastrofen i 2009.

- Mange ældre har nok haft det svært ved igen at få en dambåd, men jeg tror, at det er et rigtig godt aktiv for Haderslev, sagde hun.