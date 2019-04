Genforenings-penge får ben at gå på

De første ansøgere, der vil skabe aktiviteter i anledning af 100-året for genforeningen, får snart svar. En halv million er afsat til lokale jubilæumsaktiviteter.

HADERSLEV: Der er ved at komme gang i aktiviteterne forud for genforeningsåret 2020. Foreløbigt er der landet otte ansøgninger hos Haderslev Kommune, der har afsat en halv million kroner til genforeningsaktiviteter. Det er for øvrigt det samme beløb, alle implicerede syv kommuner har sat af til markeringen:

- Ansøgningerne ligger inden for fest, kultur, genforeningssten, ja alt, siger kulturkoordinator ved Haderslev Kommune, Thor Lange.