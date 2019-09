Generationsskifte kan blive Sillerup Mølles endestation

De er lidt nervøse for tiden på Sillerup Mølle. Bekymringen for et nyt generationsskifte hænger som mørke skyer ude i horisonten. For nye frivillige er ikke i sigte, og det kan betyde møllens endeligt.

SILLERUP: Omkranset af flade og ny-høstede marker tårner Sillerup Mølle sig op. Ensom majestæt i egnens høje luftlag. Møllens vinger står stille men klar, hvis en vind skulle gribe dem og svinge dem i cirkulærer bevægelser om aksen indeni møllen. Høstmølledagen, som frivillige ved Sillerup Mølle hvert år afholder, drager nysgerrige til. En band af violiner fra laden overfor møllen fylder gårdspladsen med hvinende lyde. En schæferhund sidder ængsteligt og spejder op imod sin ejer, der er på rundtur oppe i møllen. Det er scener, der måske kan være fortid. Oppe på møllens galleri, som er en slags træterrasse, der løber hele vejen rundt om møllen, står Willy Freese og Hans-Aage From og spejder ud over landskabet og ned på de fremmødte gæster. Willy Freese er femte generation af møllere i Freese-slægten, som byggede møllen i 1859. Til dagligt udøver han dog lærergerningen men har før boet på møllen og hjælper nu frivilligt med at drive Sillerup Mølle. Ved sin side står Hans-Aage From. Han er kasser i Sillerup Mølles Venner, der er møllens støtteforening. De er lidt nervøse for tiden. - Min største bekymring er et nyt generationsskifte, siger Willy Freese. De to frivillige er ved at være oppe i årene. De er bange for, at der ikke kommer nye frivillige til. Det skal der nemlig til for, at møllen fortsat kan løbe rundt. Bekymringen hænger som mørke skyer ude i horisonten. Det er nemlig ikke helt nemt at drive en mølle. - Det er ikke bare noget, man bare lige gør. Der kræver en vis ekspertise, siger Hans-Aage From.

Foto: Timo Battefeld Høstmølledagen bliver holdt hvert år på første dag i september. Foto: Timo Battefeld

Sejl på vingerne Willy Freese bevæger sip op ad de stejle trapper inde møllen. Han er en kompakt mand. Hans-Aage From er hans fysiske modsætning. Høj og tynd. De viser livligt alle møllens facetter frem. For en mølle er kompliceret, og det er endnu en grund til, at frivillige ikke bare kan komme ind fra markvejene. - Du skal vide, hvordan du får sejl på vingerne, siger Hans-Aage From. Hans stemme stiger i intensitet og hurtighed. - Du skal vide, hvordan du får dieselmotoren i gang. Vi skal have nye aktive, der kan noget, siger han. - Ja, det kræver fagligt kendskab, siger Willy Freese prompte. Dieselmotoren ligger i møllens bund. Det er den, der sætter gang i vingerne, når vinden står stille i luften. Det er en sort Deutz dieselmotor, der er bygget i 1914 men pumper, som var den bygget i går. Her står Aage og Peter. De er maskinmestre og sørger for at motoren kører som smurt. - Det er dejligt at have to maskinmestre, siger Willy Freese med en tilfreds grimasse. Motoren pumper taktfast. - Det lyder fantastisk, siger Willy Freese. Næsten alt i møllen stammer fra 1856, hvor den blev bygget. Kun få brædder er blevet skiftet ud på grund af råd. Ellers står møllen, som den gjorde, da første generation af Freese-familien byggede den. - Vi skifter kun ting ud, når der er brug for det, siger Willy Freese.

Foto: Timo Battefeld Willy Freese boede på Sillerup i ti år fra 1983 til 1993. De mange besøgende var dog lidt meget til sidst, så han besluttede at flytte. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Dieselmotoren af mærket Deutz har en ti liters motor. Med den kan møllens vinger dreje, når vinden er stille. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Brættet er en af de mange ting, som bliver doneret til møllen. Foto: Timo Battefeld

