Generalforsamling med foredrag

Sønderjylland: Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer lørdag den 24. februar 2018 generalforsamling med efterfølgende foredrag. Generalforsamlingen starter kl. 13 og forventes at vare til klokken cirka 14. Generalforsamlingen er henlagt til Multikulturhuset i Nørre Havnegade 15 i Sønderborg.

Klokken 14 er der mulighed for at høre foredraget "Slægtsforskning i 1900-tallet" ved Per Andersen. Han beskriver sit foredraget:

- Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet. Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte nødt til at lege detektiv også. Jeg gennemgår de vigtigste værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de anvendes.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.