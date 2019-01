- Jeg synes, mine byrådskolleger skal have fred og ro til at gennemgå rapporten, som er svært teknisk stof, og hvis pressen er med, så kan de risikere at blive afkrævet svar, selv om de kun er halvvejs gennem rapporten og måske knapt har forstået den.

- Den endelige tekniske rapport fra Rambøll skulle ellers først have været klar på den 25. januar, men vi fik den her i eftermiddag. Det er tungt stof, og jeg tænker, det vil give mest mening, hvis man går rundt på skolen, og kan gå direkte hen til de steder, hvor der er blevet målt.

Jeg synes, det er fint, at Geil inviterer byrådet med ud på skolen, og det kan være fint nok at gennemgå rapporten, men jeg havde hellere set, at vi havde haft et dialogmøde med medarbejderne.

Udvalgsformand ikke med

Henrik Rønnow (S), der er formand for børn og familie, kan desværre ikke deltage i turen, men han synes også der mangler et aspekt:

- Jeg synes, det er fint, at Geil inviterer byrådet med ud på skolen, og det kan være fint nok at gennemgå rapporten, men jeg havde hellere set, at vi havde haft et dialogmøde med medarbejderne. Det har jeg foreslået ham, men det mente han, var en dårlig ide.

Begge henviser dog til, at man stadig mangler rapporten fra embedslægen, den forventes at komme på mandag, hvor økonomiudvalget mødes og drøfter situationen på skolen, der længe har været plaget af dårligt indeklima, der har fået nogle børn og voksne til at føle sig syge.

- Embedslægen har i dag fået den sidste den af rapporten vedrørende VOC-dampe, og den håber vi, de har en fortolkning af inden ØK-mødet på mandag.

- Hvad siger rapporten om VOC-dampe?

- De er under grænseværdierne, men det må vi drøfte, når vi har embedslægens rapport, siger H.P. Geil.