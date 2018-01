Gardin-manden begynder på en frisk

- Jeg var rigtig glad for at være der. Det var en god arbejdsplads med nogle dejlige kolleger. Desværre gik Haderslev Tæppelager konkurs her i efteråret. Jeg ville gerne have overtaget boet, men det kunne ikke lade sig gøre, fortæller Claus Nissen.

For fire år siden fik han et godt tilbud og solgte sin gardinbus.

Claus Nissen blev udlært gardinmand hos sin far, Hans Nissen, der åbnede Nissen Gardiner på Jomfrustien i 1971.

Møbelpolster og gardin-syerske flytter med

Det skulle dog ikke få lov at stoppe drømmen om at få sin egen butik.

- Mange sagde til mig:- Hvorfor starter du ikke selv helt på en frisk. Så fandt jeg det her lokale. Alternativt var jeg blevet flyvende gardinmand igen, siger Claus Nissen, som er glad for, at det hele er faldet på plads, også med personalet.

To dygtige medarbejdere fra Haderslev Tæppelager flytter med Claus over i hans nye forretning.

Det er gardin-syerske Anna Wittendorf og møbelpolster Alexandra Struck.

Ligeledes har Claus Nissen fundet en dygtig mand, der kan lægge trægulve og en freelance-montør, der kan hjælpe med tæpperne.

Claus Nissen vil have åbent i sit showroom alle hverdage fra kl. 11 til 17 og ellers efter aftale.

Da det er et showroom, der skal vise mulighederne, er der ikke den store udstilling af færdige tæpper, gardiner, markiser og solafskærmninger.

- Jeg vil gerne gøre det mere enkelt, hvor man ikke har så stort et varelager- men bestiller hjem til kunderne. Gardiner syes altid på bestilling, og færdige tæpper kan jeg skaffe hjem, så kunden har dem næste dag, fortæller Claus Nissen.

Mens han har været i gang med at gøre sit showroom klar, er der flere, der har ringet og stukket hovedet ind for at spørge, hvornår de kunne købe nogle gardiner og tæpper.

- Jeg kan mærke, at folk godt kan finde mig. Også de kunder, der kom i tæppelagret. Det er både virksomheder og private, fortæller Claus Nissen med et smil.

På hjemmefronten er der også opbakning til, at Claus Nissen igen er blevet selvstændig.

Sammen med hustruen Pia Nissen Bomberg, der arbejder som lærervikar, har Claus Nissen tre store børn, og det første barnebarn er på vej.