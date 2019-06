Gammelt orgel med sjæl fejres

- Det er noget helt særligt at sætte sig til dette orgel, siger domorganist Henrik Skærbæk Jespersen, der oplyser, at det gamle orgel bliver brugt ved morgengudstjenesterne i sommerhalvåret og eftermiddagsgudstjenesterne i vinterhalvåret.

Helst i Sønderjylland

Siseby-orglet er bygget af det berømte orgelbyggeri Marcussen & Søn mellem 1819 og 1820 til Sieseby Kirke ved Slien i Slesvig.

I 1968 fik denne kirke et nyt orgel, og det gamle blev opmagasineret. Daværende domorganist Svend Prip, som i midten af 1980'erne var formand for Det Danske Orgelselskab, fik på det tidspunkt en forespørgsel fra Marcussen & Søn, om orgelselskabet mon havde et sted, det gamle orgel kunne gøre nytte. Et forslag om at placere orglet i Sct. Hans Kirke i Odense eller Stege Kirke blev afvist. Hos Marcussen & Søn så man helst, at orglet blev i Sønderjylland. Ikke mindst, fordi det var orgelbyggeriets første arbejde.

Siseby-orglet endte derfor i Haderslev Domkirke, hvor det blev taget i brug 17. august 1986 under overværelse af dronning Ingrid.