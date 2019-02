Gammelt graverhus må lade livet

GRAM: Der er ikke nok plads i den gamle, hvide graverbolig ved Gram Kirke til de ansatte i kirken og på kirkegården. Derfor har menighedsrådet søgt og fået tilladelse til at rive boligen ned for at opføre et nyt personalehus på samme sted.

Huset, som skal rives ned, er på 98 kvadratmeter og opført i 1868.

- Vi har alt for længe siddet oven i hinanden. Det går ikke mere, siger Jørgen Boyskov, kirkegårdsleder.

Han nævner, at kirketjeneren har arkiv i det gamle badeværelse, og det gamle fyrrum er også i brug. Alene kirkegårdens personale er store dele af året ti personer med praktikanter og fleksjobbere inklusive. Hertil kommer organist og kirketjener, der også skal være i huset. Kirkesekretæren er der ikke plads til, og hun har lige nu et værelse på præstegården.

Planen er at samle det hele i den nye personalebygning, så alle ansatte ved kirken kan være dér, og der desuden er mulighed for bad.

Bygningen er ikke umiddelbart vurderet bevaringsværdig, men det kan skyldes, at vurderingen ikke er lavet. Lokalhistorisk Arkiv i Gram vil nu sørge for at gennemfotografere huset, før det bliver revet ned.

Der er ikke dato for nedrivningen endnu.

Teknik og Miljø-forvaltningen har drøftet med rådgiveren på det nye byggeri, om den eksisterende bygning kunne indgå i det nye bygningsanlæg, men der er ikke fra menighedsrådets side arbejdet videre med den idé.

Kirkens graver boede i huset som embedsbolig indtil 1990, hvor det blev personalehus.