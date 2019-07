Gammelbro Camping i front: Bejler til titlen som landets bedste campingplads

Bente Hagensen og familie, der kommer fra Skærbæk, holder for femte gang ferie på Gammelbro Camping, til udsøgt fornøjelse for sønnen Rasmus på ni år. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Gammelbro Camping ved Aarøsund fører pt. stort i den regionale dyst om en plads i finalen til afstemningen om Danmarks bedste Campingplads.

AARØSUND: Uge 29 (denne uge) og uge 30 er årets travleste uger på Gammelbro Camping nær Aarøsund. Campingpladsen, der har knapt 1000 enheder, er pænt fyldt op, og mange af gæsterne er gengangere, fordi Gammelbro Camping har det med at gå i blodet. Roen, faciliteterne, naturen, legepladsen og ikke mindst den gode stemning er det, der får folk til at vende tilbage. Jo, campingfolket er vilde med Gammelbro Camping, og det afspejler sig i dette års afstemning om "årets bedste campingplads". Her fører Gammelbro Camping suverænt i den regionale afstemning, selv om Sandskaer Strandcamping har taget et et ordenligt hop de seneste par dage. Familien Knudsen, der ejer Gammelbro Camping, var lørdag ikke helt opdateret på den nuværende stilling i dysten, fordi de havde alle travlt med det, der er kernen i deres hverdag: At tage sig godt af de gæster, der har valgt at bruge deres fridage på Gammelbro Camping.

De regionale afstemninger løber frem til på onsdag den 24. juli klokken 12.



Fra på torsdag den 25. juli klokken 12 og frem til den 6. august klokken 12 er der afstemning i finalen. I alt 10 campingpladser skal dyste i finalen: de fem regionale vindere og de fem pladser, der har fået flest stemmer uden at vinde.



Fra Haderslev Kommune deltager følgende campingpladser:



Fra Haderslev Kommune deltager følgende campingpladser:

Gammelbro Camping, sms-kode: CAMP 301 til 92452404
Vikær Strand Camping, sms-kode: CAMP 351 til 92452404
Sandersvig Camping & Tropeland, sms-kode: CAMP 332 til 92452404
Gåsevig Strand Camping, sms-kode: CAMP 306 til 92452404
Aarø Camping, sms-kode: CAMP 281 til 92452404
Anslet Camping, sms-kode: CAMP 282 til 92452404
Halk Strand Camping, sms-kode: CAMP 307 til 92452404
Vojens Campingplads, sms-kode: CAMP 352 til 92452404

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Inga Knudsen, der ejer Gammelbro Camping sammen med manden Johannes og sønnen Jacob sætter pris på, at så mange mennesker allerede nu har givet en stemme til Gammelbro Camping. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fred og ro, men plads Det tiltaler Bente Hagensen fra Skærbæk. Hun og hendes familie ankom fredag til Gammelbro efter at have tilbragt en uges på en fynsk campingplads, som også er med i dysten. - Her var der plancher overalt, og man blev hele tiden mindet om, at man skulle huske at stemme på dem, det var lige i overkanten, så vores stemmer er gået til Gammelbro, og hvis de vinder, så er det fuldt fortjent, siger Bente, mens hun fylder tørrestativet med tøj, inden regnen måske kommer. Det er femte gang hun og familien er på Gammelbro, og det virker perfekt for børnene på ni og fem år år, forklarer hendes mand René: - Vi har fået en plads tæt på toiletbygningerne og legepladsen, og det er de to vigtigste faktorer for os. - Og så er det roligt her. Allerede ved 22-tiden om aftenen sænker roen sig. Selvfølgelig sidder folk og snakker sammen rundt omkring, men det er ikke sådan, at de her skal køre rundt ved 23-tiden og bede folk dæmpe sig. Det var der eksempler på, der hvor vi lige har været, fortæller Bente. Hun og René har allerede udset sig næste års enhed på Gammelbro. Familien har prøvet forskellige enheder, de gange de har været på pladsen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Bent Jensen fra Kolding og Eva fra Brandenburg i Tyskland havde begge vundet opvasken. Eva var debutant på Gammelbro, mens Bent er kommet på pladsen i over 40 år. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ny og gammel I køkkenet i den såkaldte H-bygning midt på campingpladsen står Eva fra Brandenburg i Tyskland og vasker op. De er fire voksne og tre børn, og Gammelbro Camping er familiens første møde med Danmark, og det lever op til forventningerne. - Der er pænt og rent her, alle er flinke og der er en god stemning. Dertil er naturen fantastisk, lyder det fra Eva. Bent Jensen fra Kolding har også vundet opvaske-tjansen og han er helt enig med Eva: Naturen er unik. - Det er her jeg lader op, fordi jeg er naturmenneske med stort N, og her kan jeg dyrke min store passion, fiskeri. Der er ikke noget som at komme ud klokken fire om morgenen, fange et par havørreder og så tage tilbage og dække morgenbordet til konen, lyder det fra Bent Jensen, der er kommet på Gammelbro Camping i 40 år. Han kan dog ikke slå sin kone, Vita, der er kommet på pladsen i 60 år. Faktisk siden den åbnede.

Denne og næste uge er årets travleste Gammelbro Camping. Foto: H.C. Gabelgaard

Nye tiltag Et af kendetegnene ved Gammelbro Camping er også, at den næsten hver vinter finder på noget nyt, som så præsenteres for campisterne, når sæsonen begynder i marts måned. I år er der for eksempel bygget større omklædningsrum ved svømmehallen, lige som pladsen nu vil prøve kræfter med "glamping", Glamour og Camping, det vil sige villatelte med fast bund og træterrasse som kendes fra Sydeuropæiske campingpladser. Dertil er der efter flere års arbejde med at indhente tilladelser og så videre, etableret en ny vej ned til stranden, således at man som strandgæst bliver ledt udenom campingpladsen. Den "gamle" vej er stadig åben, men på længere sigt er det meningen, at flytte reception og bom-anlæg. Først skal alle tilladelser på være plads, og det kan tage sin tid. I mellemtiden kan man som strandgæst vænne sig til tanken og lære ens bil at tage et venstresving inden campingpladsen. Gammelbro Camping er ejet af familien Knudsen, og sidste år kunne pladsen fejre sit 60. års jubilæum. Det var Claus og Jenny Knudsen der etablerede pladsen, som sønnen Johannes overtog pladsen i 1976, og i 1987 blev hans hustru Inga også medejer. I 2014 blev sønnen Jacob også medejer og en del af den daglige ledelse på campingpladsen, der i højsæsonen beskæftiger op til 30 medarbejdere.

Et af Gammelbro Campping fortrin er stranden og placeringen ud til Lillebælt. Foto: H.C. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard I år er der etableret en ny vej, som leder strandgæster udenom campingpladsen. Hidtil har den offentlige vej gået ned gennem campingpladsen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard I butikken på Gammelbro Camping er der altid travlt. Den sælger alt, hvad man har brug for, og så behøver man ikke at starte bilen og køre til byen for at handle. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Legepladsen er et hit og trækker mange børnefamilier til campingpladsen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Der er rig mulighed for at bade ved Gammelbro, man kan også fange krabber og fisk. Foto: H.C. Gabelgaard

Legepladsen er fuld af aktiviteter. Foto: H.C. Gabelgaard

Langt over 900 af de godt 1000 pladser er i disse uger belagt med med campister. Foto: H.C. Gabelgaard