Gammelbro Camping er Danmarks bedste campingplads

Prisen som Danmarks bedste campingplads er gået til Gammelbro Camping. Over 500 stemmer skilte Gammelbro Camping og Hasmark Strand Camping. Ifølge medejeren af campingpladsen, Jacob Knudsen, har den menneskelige kontakt været nøglen til at skabe Danmarks bedste campingplads.

Gammelbro Camping: "Hvornår ringer de," bliver der nervøst sagt. Uret i receptionen ved Gammelbro Camping tikker ned i takt med, at spændingen stiger. Der er nu blot sekunder til at vinderen af Danmarks bedste campingplads bliver kåret. Klokken slår 12, men telefonen forbliver lydløs. - Mon ikke vi har vundet, siger Jacob Knudsen, medejer og daglig leder af Gammelbro Camping. Gammelbro Camping er netop blevet kåret som Danmarks bedste campingplads. Jacob Knudsen sender champagneproppen mod loftet. Klappene breder sig i receptionen og ude på campingpladsen, hvor medarbejdere og campister har taget plads. Med champagneglasset i hånden udtrykker Jacob Knudsen sin taknemmelighed og takker personalet for deres gode indsats. - Det er helt surrealistisk, udbryder Jane Knudsen, der er medarbejder på Gammelbro Camping.

Vi laver ikke forretning for forretningens skyld men for menneskernes skyld. Siger Jacob Knudsen medejer af Gammelbro Camping.

Fakta Stemmefordelingen: Gammelbro Camping: 3127



Hasmark Strand Camping: 2620



Hasle Familie Camping: 721



Løkken Klit Camping: 639



Bøsøre Strand Feriepark: 550



Hagen Strand Camping: 481



Sandskaer Strandcamping: 370



Mariager Camping: 241



Juelsminde Strand Camping: 156



Tempelkongens Familiecamping: 147



Kilde: opdagdanmark.dk

Thomsen-familien kommer hvert år fra Skærbæk. Det har de gjort de sidste 25 år. Foto: Jacob Schultz

Mennesker i fokus 3127 stemmer. Så mange skulle der til for at Gammelbro Camping kunne slå de ti andre finalister i konkurrencen, som Opdag Danmark står bag. Jacob Knudsen vurderer, at den store berøringsflade på pladsen og de tilbagevendende gæster har været nogle af grundende til, at campingpladsen er løbet afsted med sejren. - Vi ønsker at møde mennesker og være åbne og imødekomne. Vi laver ikke forretning for forretningens skyld men for menneskernes skyld, siger han. På en af campingpladsens 975 pladser bor Thomsen-familien. De er nogle af de rutinerede campister på pladsen, som er kommet tilbage de sidste 25 år. De tilskriver sammenholdet og den gode stemning, som nogle af grundende til at de gang på gang er vendt tilbage. - Vi føler os altid velkomne, når vi er her. Der er noget for alle, siger Stine Thomsen ude foran deres campingvogn. Det er netop campister som Thomsen-familien, der er drivkraften på campingpladsen. - Det er de flinke campister, der skaber stemningen, siger Johannes Knudsen, der er medejer og far til Jacob Knudsen.

Jacob Knudsen og de andre medarbejdere havde gemt stemmesedler i poser med rundtstykker, inden afstemningen var slut. Foto: Jacob Schultz

Mere end at drive en forretning Selvom præmien vidner om et højt niveau på pladsen, betyder det dog ikke, at Gammelbro Camping nødvendigvis skal blive en flerstjernet campingplads. Brusen fra glassene forsvinder ikke af den grund. Jacob Knudsen har nemlig investeret i frugtplantagen overfor pladsen. Her skal den nye reception ligge, så infrastrukturen, ifølge Jacob Knudsen, er på plads. Det handler for ham om at finde en balance mellem at drive en forretning og samtidig have sine gæster for øje. - Det er gået fint indtil nu, siger han.

Gammelbro Camping løb tirsdag middag med titlen Danmarks bedste campingplads, da opdagdanmark.dk sluttede afstemningen. Foto: Jacob Schultz

Et særligt sammenhold Tilbage på plads 508 har Thomsen-familien rykket ud i solen. Efter 25 år på pladsen er familien fra Skærbæk blevet en del af Gammelbro Camping, hvor der tit bliver arrangeret fællesmiddage i deres ´lomme´. Hos dem står campingvognene ligeså tæt som sammenholdet. - Vi slår græs og lufter ud for hinanden, når det er varmt. Vi hjælper altid hinanden, siger Knud Arne Thomsen. Han fejrede sammen med sin kone, Stine Thomsen, sølvbryllup på pladsen, hvilket kan ses på deres campingvogn. Henover døråbningen hænger billeder fra brylluppet i bløde buer. Det er et minde, de har skabt på Gammelbro Camping, og de har planer om at skabe mange flere. For som de selv siger: - Der vil altid komme noget nyt.

