Gammel kending bliver leder på indeklimaplaget skole

Det er knapt tre år siden, Jacob Due Hansen takkede af som afdelingsleder på Sønder Otting Skole, Kløvermarken for at blive chef på Sprogskolen, men nu vender han tilbage som skoleleder, hvilket han også var inden reformen i 2013.

Det betød, at Jacob Due Hansen blev afdelingsleder på matriklen på Kløverdal. En stilling han varetog frem til 1. marts 2016.

Men året efter blev Hjortebroskolen, som Sønder Otting Skole på Kløvermarken dengang hed, en del af fællesskolen Hjortebro/Hertug Hans Skole, og den blev Karsten Rudbeck Jessen skoleleder for. Han var det i forvejen for Hertug Hans Skole.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jacob Due Hansen, men i en pressemeddelelse udsendt af Haderslev Kommune siger han:

- Jeg ser frem til at komme i gang med den ledelsesmæssige opgave, der ligger foran mig. Det er en beslutning, jeg har skulle træffe forholdvis hurtigt, men jeg glæder mig til at komme tilbage i arbejdsfællesskabet på skolen og være med til at styrke skolen i sydbyen.

I samme meddelelse fremgår det utvetydigt, at den hidtidige skoleleder Karsten Rudbeck Jessen fremadrettet er leder af Buegade-matriklen.

Formanden for skolebestyrelsen på Sdr. Otting Skole, Mathias Christiansen synes umiddelbart, at det virker positivt, at der mere ledelse.

jeg synes, det er rigtig fint, at man deler fællesskolen op i to matrikler, det er en enorm opgave der venter, og det er jo faktisk to forskellige skoler.

Der arbejdes nu på at samle forældrene til en orienteringsmøde om den nye struktur, flytningen og de fortsatte undersøgelser af indeklimaet. Haderslev kommune har oprettet en webside med fakta om processen vedrørende undersøgelserne af indeklimaet.