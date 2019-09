Gammel branddam er blevet til nyt gadekær

Nu er gadekærret nemlig klart. Den tidligere fuldstændigt tilgroede branddam midt på det historiske spor i Bjerning Sogn er blevet oprenset, siderne stabiliseret med kampeste, og den gamle tråd-indhegning erstattet af et stabilt vejværn, så tunge landbrugskøretøjer, busser og biler ikke ender i kæret.

Errested: I sensommeren 1966 strøg Keld & The Donkeys direkte til tops på den danske salgsliste med en pigtråds-opdateret version af den gamle slager "Ved landsbyens gadekær". Og mon ikke der er mange, som netop vil nynne den, når Bjerning Sogn lørdag 7. september klokken 17 samles i Errested til indvielse af landsbyens gadekær på hjørnet af Errested Kirkevej og Thomashusvej.

Den tidligere trådindhegning er blevet erstattet af et autoværn, der sikrer, at ingen trafikanter kommer ned i dammen. Thomashusvej er desuden gjort en lille smule bredere af trafikmæssige hensyn. Foto: Inge Rogat Møller

Groet til

Projektet er et direkte resultat af de penge, som Haderslev Kommune gennem de seneste år har sendt ud i landdistrikterne til såkaldt borgerbudgettering, altså, hvor borgerne selv kan bestemme, hvad pengene skal bruges til. I efteråret 2017 søgte en gruppe borgere i Errested Bjerning Sogns Beboerforening om penge, fordi de i lang tid havde diskuteret, hvordan de kunne renovere den kommunale branddam midt i landsbyen.

- Branddammen var helt groet til og ikke noget kønt syn, ingen kunne huske, hvornår den sidst havde været i brug, fortæller Jeppe Barsøe, der fortæller, at hans bedsteforældre og andre i sin tid kørte deres landbrugsmaskiner ned i dammen for at vaske dem.

Hvornår den sidst blev brugt til slukning af brand husker ingen.

Ved ansøgningen pegede Errested-borgerne på, at branddammen også udgjorde en sikkerhedsrisiko, fordi hegnet var i stykker og dele af den omkransende sokkel brudt ned. Desuden var der trafikale problemer, fordi passagen ved branddammen var snæver og gjorde det snævert for både skolebusser og landbrugsmaskiner.

- Og så endte det med, at det var vores projekt, der fik pengene, siger Jeppe Barsøe, der oplyser, at flere lokale kræfter har deltaget i arbejdet.

- Og dermed fået medejerskab af dammen.

På grund af løvfrøer og andre fredningsbegrænsninger måtte alle vente til efteråret 2018 med at gå i gang.