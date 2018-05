Gamle vildthegn er til fare for bilister og hjorte

HADERSLEV: Det er ikke kun et gammelt grænsehegn, der er blev glemt og overladt til naturen. Også langs den sønderjyske motorvej står der kilometervis af vildthegn og rådner op. Adskillige pæle er knækket og flere steder ligger hegnet helt ned og er mere til fare for hjortene end til gavn for dem og bilisterne.

- Vildthegn, som ligger ned, er noget skidt. Det har ikke nogen effekt og vildtet risikerer at hænge fast, siger vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen.

Han var med til at rådgive om vildthegn, da motorvejen gennem Vendsyssel blev anlagt.

Et af de steder, hvor hegnet ligger ned, er i den vestlige side af motorvejen nord for Hammelev og lige syd for Slethusvej - ud for 53,6 km kantpælen. Her skete der en dobbelt trafikulykke sent om aftenen lørdag den 28. april. En bil ramte et rådyr og kørte galt. Kort efter ramte endnu en bil den døde hjort og kørte galt. Ingen af bilisterne kom alvorligt til skade.

Men den ene bil blev totalskadet og fældede endnu et langt stykke vildthegn inden den stoppede i den vestlige rabat.

Hjorten fik revet hovedet af.

Hvad årsagen var til, at hjorten løb rundt på motorvejen, er uvist. Men der hvor hjortens hoved endte, lå hegnet allerede ned inden ulykken.