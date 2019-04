Galla, gåsehud og glade unge i Haderslev: Se alle billederne

100 unge fra Det Blå Gymnasium fejrede lørdag, at skolegangen snart nærmer sig en afslutning. Det skete med gallafest på Hotel Harmonien.

Haderslev: Mange af de forældre, søskende og venner, som lørdag står og venter foran Hotel Harmonien i Gåskærgade har tophue og halstørklæder på. Trods den spæde forårssol jager en bidende vind fra øst nemlig ind over gaden og får alle til småtrippende at stå og fryse. Kulden bider dog ikke på de 100 unge fra Det Blå Gymnasium, som er midtpunkt for forsamlingen. Iført flotte kjoler med bare skuldre og jakkesæt med slips ankommer de med stil. Det sker, da der traditionen tro er gallafest med rød løber og efterfølgende fest på Harmonien. Kulden får godt nok gåsehuden til at stikke frem på de fleste pigers bare skuldre:

Det er en meget stor og festlig dag. Stine Caroline Lorentzen

Foto: Ludvig Dittmann Mens nogle ankom i store biler og lastbiler, ankom andre i mere ydmyge køretøjer - som denne Puch Maxi. Foto: Ludvig Dittmann

Flade sko - Men så må man jo bare tage et lille sjal på, smiler Stine Caroline Lorentzen, der også fryser med anstand, da hun ved 15-tiden sammen med sin kavaler ankommer til Harmonien. I den lange sorte kjole og med sit tynde sjal, der tager den værste kulde - glæder den kommende HHX-student sig til en festlig eftermiddag og aften. - Det er sjovt, og det er stort. Det er en dag, som vi alle har glædet os til længe, fortæller Stine Caroline, der har gjort sig umage med både makeup, hår og kjole. - Og så har jeg sørget for at have flade sko med, tilføjer hun med henvisning til, at der lidt senere skal danses lancier.

Foto: Ludvig Dittmann Den røde kjole passede flot til den røde lastbil. Det unge pars ankomst fyldte hele gaden. Foto: Ludvig Dittmann

En særlig dag Blandt de fremmødte er Sonja Lorentzen, der er kommet for at se sit barnebarn: - Det er jo en helt særlig dag, jeg var her også til hendes storesøsters galla. Jeg vil se det hele. Det er jo ikke så tit, nogen er i galla mere. Det er vist kun til bryllupper, forklarer hun. Et andet sted i mængden står Amalie Schønnemann, Jetta Rexha og Julie From. Også de fryser, for de må vente længe. Deres veninde Lea-Michelle ankommer nemlig som den sidste af de 100. - Vi er kommet for at se hende og kjolerne. Der er rigtig mange fine, siger de tre piger, der i maj selv skal til galla. 11. maj er der nemlig gallafest for de kommende studenter fra Haderslev Katedralskole.

Foto: Ludvig Dittmann Julie From, Jetta Rexha og Amalie Schønnemann var kommet for at se deres veninde Lea-Michelles ankomst. Om en måned er det de tre piger fra Haderslev Katedralskoles tur til at fejre galla. Foto: Ludvig Dittmann

Forventning - Det er sådan en tradition, fortæller Amalie, som har sin kjole og sko på plads - og også sin ankomst: - Nok i en blå veteranbil. - Jeg har tænkt på at ankomme i en isbil og dele is ud - det vil de blive glade for, fortæller Jetta, mens Julie overvejer at ankomme i en maserati. - Jeg har ikke fundet kjolen endnu, men jeg tager livet som det kommer, siger hun og kigger igen efter Lea-Michelle.

Foto: Ludvig Dittmann Lidt mere ydmygt var denne ankomst. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann En vaskeægte flyder med lædersæder kørte også ind foran Harmonien til stor fornøjelse for de mange fremmødte. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Der var stil og hollywoodglans over ankomsterne. Pigerne havde gjort sig stor umage med deres kjoler, hår og makeup, og drengende blændede også op for charmen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Sonja Lorentzen var kommet for at se sit barnebarn, Stine Caroline Lorentzen, gå op ad den røde løber. Foto: Ludvig Dittmann

