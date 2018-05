Gadeidrættens Dag i Haderslev

Haderslev: For fjerde år i træk fejres gadeidrætten rundt om i hele landet til Gadeidrættens Dag - i alt 36 events. Det er en dag fyldt med gratis gadeidrætsworkshops, events og konkurrencer for børn, unge og voksne. Den Nationale Platform for Gadeidræt, der støtter lokale ildsjæle, inviterer danskerne til en dag med eksempelvis parkour, skate og streetbasket lørdag 26. Maj. Et af de 36 events, der finder sted til Gadeidrættens dag, bliver afholdt i Street Dome i Haderslev.

- Kig forbi til en dag fyldt med workshops i skateboard, parkour og klatring samt sjove konkurrencer på Christian X's vej 41, kl. 12-15, lyder opfordringen.

Gadeidrættens Dag er et årligt tilbagevendende arrangement, der sætter fokus på gadeidrætten for at få flere børn og unge aktive på asfalten og måske endda skabe nye påfund. Fra Haderslev til Nakskov inviterer 36 forskellige events danskerne til at prøve kræfter med parkour, løbehjul, gadefodbold, panna og meget mere. De mange aktiviteter er gjort muligt med en pulje fra Den Nationale Platform for Gadeidræt, der med støtte fra Nordea-fonden booster gadeidrætten i Danmark. Alle events er gratis. Gadeidræt er til for alle og skal være muligt alle steder. Derfor har den Nationale Platform for Gadeidræt også kaldet "GADEIDRÆT" fået 15 millioner kroner af Nordea-fonden, som skal bruges til at sprede gadeidræt over hele landet. GADEIDRÆT understøtter fællesskaber på gaden via økonomisk støtte, vidensdeling og forankring, og målet er at få flere aktive børn og unge.