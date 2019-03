Gabriela drømmer om en chance på arbejdsmarkedet

23-årige Gabriela Gude drømmer om at få et arbejde som kontorassistent. Hun er hørehæmmet, men har cochlear implantater, som hjælper hende med at høre. Foto: Stine Hygum

23-årige Gabriela Gude er uddannet kontorassistent. Hun er hørehæmmet, men vil på trods af sit hørehandicap gerne forsørge sig selv og bruge sin uddannelse.

HADERSLEV: - Da jeg var to-tre år gammel slog min mor to grydelåg sammen. Jeg reagerede ikke, siger Gabriela Gude. En efterfølgende tur til ørelægen viste, at hun var døv. Da det blev opdaget, at Gabriela ikke kunne høre, kom hun i specialbørnehave for døve børn i Fredericia, hvor hun også fortsatte sin skolegang. Her foregik kommunikationen primært på tegnsprog. - Jeg kunne ikke tale, siger Gabriela. Det kan hun nu. Ordene finder et efter et vejen over hendes læber. Hun taler en smule langsommere end gennemsnittet, men man kan godt forstå hende. Da hun var ni år gammel fik hun Cochlear implantat på det ene øre. Her begyndte hun at lære at tale. - Da jeg var 12, fik jeg det på det andet øre også, siger Gabriela, der både bruger den hørelse, som implantaterne giver hende og mundaflæsning, når hun skal forstå, hvad andre siger til hende. - Jeg kan høre 60-70 procent, når jeg har implantaterne i, siger hun og understreger, at det varierer alt efter, hvor meget baggrundstøj der er. - Når jeg tager mine høreapparater ud, så er jeg helt døv, siger hun.

Gabriela Gude bruger meget tid på at tegne. Her har hun tegnet sin hund, som bor hos hendes forældre. Foto: Stine Hygum

Uddannelse På væggen i stuen i det hjem, som hun deler med kæresten Simon, hænger der en lille plakat, som hun fik, da hun lige inden jul blev færdiguddannet som kontorassistent. Vejen til uddannelsen gik ikke kun gennem døveskolen i Fredericia og IBC. - Jeg har været på Bråskovgård Efterskole. Det er en efterskole for både hørehæmmede og hørende. Jeg var meget overrasket over, at jeg blev optaget. Jeg var den i klassen, der kunne høre dårligst, siger Gabriela. På skolen måtte man ikke bruge tegnsprog. - Det var nyt for mig. Men jeg fik venner og kunne godt være med, siger hun og smiler. I timerne var der mikrofon på, at alle kunne høre, hvad der blev sagt. Det fortsatte, da hun kom på HF efter efterskoleopholdet. Det var en udfordring. - Det var første gang, at jeg kun var sammen med hørende, siger hun. På HF havde hun en tolk med til timerne. Efter HF tog hun et sabbatår: - Der var jeg i praktik i Føtex og i Tiger-butikken for at finde ud af, i hvilken retning jeg skulle gå. Gabriela ville være kontorassistent. Uddannelsen har hun taget på IBC i Kolding. Her har hun også været i skolepraktik. Det lykkedes hende ikke at finde en elevplads. - Jeg skrev mere end 100 ansøgninger for at få en elevplads, siger Gabriela. Men uddannelsen kom i hus alligevel. Nu vil hun bare gerne finde en virksomhed, der kan bruge hendes kompetencer.

Tolk Som færdiguddannet oplever Gabriela igen, at det er svært for hende at trænge igennem til arbejdsmarkedet. - Jeg ved godt, hvad det handler om. Det er fordi, jeg er hørehæmmet, siger hun. Gabriela har været til samtale, hvor hun havde sin tolk med. - Arbejdsgiverne bliver bekymret for, om der er plads til min tolk - og om de skal betale for tolken. Men det skal de ikke. Det er mit ansvar at bestille tolk, siger Gabriela. Hun valgte en uddannelse som kontorassistent, fordi hun gerne ville tage en uddannelse, hvor hun havde en chance for at få et arbejde bagefter. - Jeg har arbejdet med salg, HR, økonomi og indkøb i min skolepraktik, siger Gabriela. - Jeg er bedst til økonomi og indkøb. Det var svært med HR, da man skal snakke meget med andre, siger hun. I det daglige har hun ikke meget tolkebistand. - Men hvis jeg får et arbejde, så ved jeg, at jeg vil få brug for tolk i starten - indtil jeg er faldet på plads. Men efter det får jeg kun brug for tolk, når der er møder, siger hun. Ofte har kontorassistenter en kimende telefon ved deres side: - Jeg ved godt, at det er et problem for mig, at tale i telefon. Jeg kan tale i telefon med dem, jeg kender, siger hun. Men der findes også en løsning for udfordringerne med telefonen. - I skolepraktikken fik jeg en tolk til at hjælpe mig. Hun fik et headset på, og så skrev hun til mig, hvad der blev sagt i telefonen. Det fungerer ligesom undertekster for mig, forklarer Gabriela.

Plan B Gabriela vil allerhelst have et arbejde: - Jeg vil gerne have et arbejde et sted, hvor der er et godt arbejdsmiljø og hvor jeg kan finde ud af mine opgaver, siger Gabriela og smiler igen. Hun har kørekort og er villig til at flytte, hvis det bliver nødvendigt for hende for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Men efter at have været i skolepraktik undervejs i uddannelsen, så ved Gabriela, at hendes iver efter at blive en del af en arbejdsplads ikke nødvendigvis er nok. - Jeg har også skrevet uopfordrede ansøgninger med tilbud om, at jeg kan komme i virksomhedspraktik. Indtil videre er der ikke nogen, der har sagt at de havde plads til mig, siger hun. Derfor fylder tanker om fremtiden meget. Vil det lykkes at få et arbejde? - Det er nyt for mig at arbejde. Jeg har aldrig rigtig været på arbejdsmarkedet, siger Gabriela. Ifølge Gabriela, så er der døve som har arbejde, nogle på heltid og andre på nedsat tid. Som døv/hørehæmmet bliver man hurtig træt, når man skal koncentrere sig i mange timer. Nogle får måske fleksjob eller førtidspension. Men selvom Gabriela måske kunne være berettiget til det, så er det ikke umiddelbart med i hendes planer: - Jeg vil meget gerne arbejde, men jeg føler, at de dømmer mig på grund af mit handicap.