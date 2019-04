Gå under jorden til Haderslev Lysfest

Til undervisning

Bunkeren, som Haderslev Katedralskole overtog i 2003, blev i første omgang anvendt som pulterkammer.

Men i de senere år har et par af skolens historielærere arbejdet med at rekonstruere bunkeren, så den i dag fremstår som den gang, den var i brug. Bunkeren indgår i dag i skolens undervisning om Den Kolde Krig.

- Det er vigtigt for os at give eleverne et billede af, hvordan det har været under Den Kolde Krig. Det kan være svært at undervise i, for det var jo en krig, hvor der ikke foregik noget, og derfor kan den hurtigt komme til at virke ligegyldigt for eleverne. Men vores forhåbning med denne her bunker er, at eleverne får en idé om, hvor alvorligt det er, og hvor forberedte Danmark var på, at russerne kunne angribe, siger lektor Rune Schmidt Eskildsen.