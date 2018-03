Gå en tur og få en hjertestarter

Haderslev: Søndag den 22. april inviterer Hjerteforeningen Haderslev alle aktive borgere til at samle ind til fordel for hjertesagen. Større grupper på 30 indsamlere kan endda modtage en gratis hjertestarter til opsætning efter eget valg. Sådan lyder opfordringen fra Hjerteforeningen Haderslev. - Hjertestartere er med til at redde liv, så de gør en vigtig forskel for vores kommune, hvis for eksempel naboer i boligforeninger, virksomheder, foreninger eller medlemmer af sports- og spejderklubber samler en gruppe af indsamlere til den 22. april, siger Gunnar Schmidt, medlem af Hjerteforeningen Haderslev.

Det er en nyskabelse, at en landsindsamling og et indsamlingsshow bliver afviklet samme dag. Man kan derfor søndag den 22. april både møde indsamlere fra Hjerteforeningen og senere se kunstnere optræde til fordel for hjerterne ved Hjertegalla på TV2 Charlie. Indsamlerne kan i indsamlingsshowet Hjertegalla samme aften se, hvor mange penge der blev samlet ind i løbet af dagen. Man kan melde dig som indsamler på hjerteforeningen.dk