Fumlebilist mistede kørekortet

HADERSLEV: Landsretten så anderledes på et trafikuheld end byretten. En 34-årig kvinde fra Vamdrup fik i december en bøde på 5000 kroner og et kørselsforbud. Hun var 30. november 2016 årsag til et sammenstød i Falck rundkørslen. Da hun ved 18-tiden kørte ind i rundkørslen i bil, stødte hun ind i en anden bil ført af en 79-årig mand. Men efter sammenstødet fortsatte hun ud ad Vilstrupvej.

Den anden bilist kørte dog efter hende og fik hende standset. Under retssagen i byretten i oktober forklarede hun, at hun var kørt videre, fordi hun ikke ville holde til gene for trafikken i rundkørslen. Den forklaring godtog retten, så hun slap for at blive dømt for at stikke af fra færdselsuheldet uden at give sig til kende.

Retten mente heller ikke, at hun havde overtrådt sin vigepligt, da det ikke var bevist, at den anden bil allerede var inde i rundkørslen, da sammenstødet skete.

Men anklageren ankede frifindelsen. Vestre Landsret fandt hende skyldig i begge forseelser.

Ingen personer kom til skade i uheldet.