Full Pull, røgfaner og kold øl

Forsøget lykkes. "Full Pull - det skal da ikk' komme an på det", drøner det ud gennem højttalerne, hvorefter musikken igen brager løs, mens næste deltager gør sig klar til at trække.

Haderslev: Larmen er øredøvende. På banen kører en tillempet havetraktor med fuld kraft frem, stejler og går op på baghjulene i sliddet for at få slæden helt i mål på den 100 meter lange bane.

Traktortræk er en motorsport, hvor man i en traktor forsøger at trække en slæde så langt som muligt på en 100 meter lang bane. På slæden er monteret en tonstung vægt. Langsomt forøges modstanden mod jorden, og den bliver sværere at trække. Hvis det lykkes at få trukket slæden igennem hele banens 100 meter, opnår man et eftertragtet full pull og kommer videre til finalerunden.

- Det handler om at kunne trække mest, siger Otto Jeppesen, der ejer de to køretøjer, der lige som de andre gardenpullere er tillempet og absolut ikke til færdsel på offentlig vej. De er derfor kommet med lastbil.

Viktor Williamson og Otto Jeppesen er kommet kørende helt fra Tårs ved Hjørring for at være med i konkurrencen med "Dragon White" og "Red Dragon" i henholdsvis 600 kilo Compact Diesel-klassen og 600 kilo modificeret, som er afdelinger af danmarksmesterskabet.

Manglede en slæd

Brian Larsen er med i STT og dermed til at arrangere stævnet. Lige som Jacob Hollender fra LandboUngdom ærgrer han sig over, at Haderslev Traktortræk fik et lidt andet forløb end planlagt. Meningen var nemlig, at store traktorer op til 14.000 hestekræfter også skulle have dystet om at slæbe tunge slæder. Ved et beklageligt uheld var den slæde, som skulle være anvendt, dog blevet booket på Sjælland.

Eftermiddagens konkurrence blev derfor udsat til søndag formiddag:

- Det er meget, meget ærgerligt, og jeg kan kun beklage, siger Jacob Hollender, som fortæller, at det også er gået ud over publikum. Langt færre end planlagte 800-900 gæster dukkede nemlig op.

- Så du skal komme igen den 17. august, lyder det fra Jacob, som er formand for LandboUngdom i Sønderjylland.

- Det er et socialt arrangement.

Fire gutter fra Hoptrup- og Haderslev-området er enige:

- Vi er her for hyggens skyld og for at drikke nogle øl, men vi kommer også i morgen, siger Jeppe Clausen fra Hoptrup og Anders Hansen fra Over Kestrup.

- Det er maskiner, diesel og høj lyd, det ligger i vores blod, griner de.