Fuld damp på musikken på Damhalvøen

Haderslev: Der er fuld damp på musikken, når DJ Emil Wigan skruer op for lyden og inviterer alle efterskoleeleverne til fest foran scenen på Damhalvøen i forbindelse med Stafet for Livet. Emil Wigan lukker og slukker igen i år for musikken på scenen på Damhalvøen inden lysceremonien kl. 21.30 lørdag 7. september.

Emil Wigan er en meget dygtig DJ, som forstår at ramme publikum med de helt rigtige beats og cool dansemusik. Det gør han så godt, at han i 2017 vandt prisen for Årets danske mix til Club Awards.

Emil Wigan er klar til at levere en fest - uanset om det er til Stafet for livet eller på diskotekerne.

Klar til masser af fede rytmer og lækkert musik - som er kl. 20.10 på scenen på Damhalvøen.