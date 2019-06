Fuglsang-regnskab præget af byggeplaner

Fuglsang A/S tjener primært sine penge på at sælge bygmalt til hele verden. Nogle af de største markeder er så langt væk som Asien. Før skat gav maltfabrikken isoleret set et overskud på 26,9 millioner kroner.

Underskud på bryggeri

Men det er ikke kunne tapperiet, som trækker regnskabet ned. Kim Fuglsang betegner det som "utilfredsstillende", at bryggeriet Fuglsang gav underskud. Ølproduktionen og mineralvandsproduktionen gav hver et underskud på cirka 3,3 millioner kroner.

- Det er ikke tilfredsstillende, men ikke helt uventet. Vi har lanceret en række nye øl, og både produktudvikling og markedsføring koster mange penge. Men det skulle gerne komme igen på indtjeningen i løbet af de kommende år, siger Kim Fuglsang.

For et par år siden købte Fuglsang bryggeriet Frem i Ribe, og det lukkes ned, når det nye tapperi står klar. Bryggeriet er også igang med et fremstød i Østdanmark, målrettet restaurationer, der serverer fadøl. Derfor har Fuglsang nu fået lavet 15 liters fustager til specialøl fremfor de normale 25 liters. Det giver mindre spild med mindre fustager, og mulighed for at servere et større udvalg at specialøl, fremhæver Kim Fuglsang.

- Alt i alt har vi gang i flere investeringer, som gerne skulle komme godt igen senere, siger Kim Fuglsang.