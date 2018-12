HADERSLEV: En lastbil læsset med øl på Bryggerivej blev i weekenden udsat for indbrud. Mellem fredag aften og søndag formiddag forsvandt der 1152 Fuglsang Blackbird i 33 cl dåser. Det er uklart, om de er med eller uden pant. Men hvis nogen lige pludselig ligger inde med et kæmpe lager af Blackbird, vil politiet genre have et tip.