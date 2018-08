Fuglsang bygger nyt stort tapperi ved motorvejen

Fuglsangs to nye sammenhængende byggegrunde ligger lige ud til motorvejen på vestsiden i det eksisterende industriområde. Der er endnu ikke sat en fast tidsplan for byggeriet og etableringen af tapperiet. Men på Fuglsang håber man, at tapperiet vil stå klart i 2020. Illustration: Fuglsang

Fuglsang samler tapningen af al sodavand og øl på nyt stort tapperi vest for motorvejen. Tapperi skal stå klart i 2020.

Haderslev: Fuglsang har købt to sammenhængende byggegrunde på i alt 65.000 kvadratmeter direkte ud til den sønderjyske motorvej ved afkørsel 68 Haderslev/Vojens. Her vil Fuglsang opføre et helt nyt tapperi til mineralvand og øl, der ifølge planen skal stå klart engang i 2020. Med byggeriet af det nye tapperi flyttes tappefunktionerne for al sodvand og øl fra både Ribe og Haderslev ud til den sønderjyske motorvej. - Men vi bliver i Ribe, og både malteriet og selve produktionen af øl bliver på Ribevej i Haderslev, understreger direktør Kim Fuglsang, der dog samtidig fortæller, at der vil blive plads til, at der ad åre kan opføres et nyt bryghus, gær og lagertanke på de nye byggegrunde.

I første omgang fokuserer vi på tapperiet, men på den nye grund vil der også være plads til senere at kunne opføre for eksempel et nyt bryghus, gær- og lagertanke. Så på den måde har vi plads til at udvide over de næste 150 år. Kim Fuglsang, direktør

Trængt på pladsen Det er flere års overvejelser, der nu har kulmineret i købet af de to byggegrunde: - Vi er trængt på pladsen i Ribe, og der er sket knopskud mange gange, så det har hele tiden været planen at samle tapningen i Haderslev. Men vi har måttet erkende, at det var mere hensigtsmæssigt at bygge et helt nyt tapperi uden for byen, siger Kim Fuglsang, der finder placeringen optimal. - Vi vil få større synlighed, mange kører jo forbi ude på motorvejen. Det nye tapperi vil få kapacitet til at tappe væsentligt større mængder sodavand end i Ribe, og det samme er tilfældet med øllet. - Det er et spørgsmål om effektivitet og om at kunne leve op til efterspørgslen. For år tilbage var det nok med en type sodavandsflasker og en type ølflasker. Det er ikke længere tilfældet. siger Kim Fuglsang. Det nye anlæg vil derfor kunne tappe drikkevarer i flere forskellige emballagetyper, og det åbner nye muligheder på det internationale marked.