Fuglsang Bryggeri vil bygge nyt tapperi

Fuglsang-familien er i færd med at planlægge opførelsen af et tapperi på Fuglsang-grunden på Ribe Landevej for at kunne håndtere blandt andre de nye specialøl. Indtil da samarbejder Fuglsang med et fynsk bryggeri.

Haderslev: Der skal snart bygges om igen ved Fuglsangs bryggeri og malteri på Ribe Landevej.

Det nuværende tapperi er bygget til almindelige flasker og dåser og kan ikke håndtere den ny type flasker, som produktionen af nye specialøl kræver. Også specialølsmægderne er normalt mindre i brygstørrelse. Derfor har bryggeriet indtil videre indledt et samarbejde med det mindre vestfynske bryggeri Indslev Bryggeri på den gamle landevej mellem Middelfart og Odense, tæt ved Ejby.

- Der skal så meget ombygning til her på grunden, som tager tid (Fuglsangs bryggeri i Haderslev, red.), så vi så os om efter en samarbejdspartner, som kunne brygge de nye øl hurtigere efter vores opskrift og tappe dem på flasker, forklarer brygmester Henning Fuglsang.

Samarbejdet har også givet lidt sparring, brygmester til brygmester, om de nye øl. Indslev Bryggeri fik for en del år siden nye ejere og begyndte at satse på specialøl inden for stort set alle genrer.

- Vi kendte dem i forvejen for at lave øl af høj kvalitet. Vi samarbejder derfor om at lave øllene på baggrund af vores opskrift, siger Henning Fuglsang.

Men planen på længere sigt er at få et tapperi, der også kan håndtere de brune specialflasker i Haderslev.

- Det er meget nyt endnu, men vi er ved at se på, hvordan vi kan få plads til det her. Vi kommer nok til at rive noget ned og udnytte nogle af de gamle bygninger. Det ser vi på sammen med ingeniører, maskinleverandører og arkitekterne, siger Henning Fuglsang.

Senest byggede Fuglsang om og renoverede bygningerne i forbindelse med jubilæet i 2015. Her blev der bl.a. plads til en historisk udstilling om det sønderjyske bryggeri, som kan ses i forbindelse med rundvisninger.