Frokostjazz med Neander

Vojens: Lørdag den 27. januar swinger jazzen igen i Vojens Kultur og Musikhus. Her kommer nemlig Neanders Jazzband på besøg for fra kl. 11 at levere en gang gyngende frokostjazz. Og der er faktisk tale om en slags nytårsjazzkoncert, idet det er årets første jazzkoncert. Derfor er koncerten også langt i hænderne på en "kær ven af huset". Neanders er et gennemkompetent jazzband med rødder i Aabenraa og Rødekro og et alenlangt cv og en endnu længere koncertliste. Kapelmester, trompetist og sanger Per Neander Kristensen har været en aktiv del af den danske jazzscene i en årrække, og har spillet i en masse konstellationer samt spillet adskillige koncerter i udlandet. /exp