Frivillige slidt ned: Forening for børn og unge lukker sig selv

Foreningen Broen Haderslev og 2412Run lukker og slukker. Foreningen er løbet tør for frivillige, og dem der har drevet Broen de seneste år har savnet opbakning fra blandt andet Haderslev Kommune. Lukningen går ud over sårbare børns mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

HADERSLEV: Foreningen Broen Haderslev, som støtter udsatte børn og unges adgang til fritidsaktiviteter, har nedlagt sig selv. Det skete på foreningens generalforsamling forleden. De frivillige er slidt ned. Det betyder, at det ikke længere er muligt at søge støtte til børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter, forklarer foreningens sidste formand, Marianne Kehlet: - Det skærer virkelig i hjertet, men vi er kørt trætte, og der mangler frivillige til at aflaste, derfor har vi været nødt til at træffe beslutningen. Det betyder også, at de efterhånden mange deltagere ved juleløbet 2412Run i Haderslev, Vojens og Gram skal finde en anden aktivitet juleaftensdag, da juleløbet nu ikke længere afvikles. De 110 børn som pt. er i gang fritidsaktiviteter kan dog fortsætte deres aktiviteter sæsonen ud, fordi kontingenterne er betalt. Broen Haderslev og 2412Run har nemlig søgt midler gennem mange forskellige kanaler og foreningen har sådan set været en økonomisk veletableret forening. - Vi har mødt stor opbakning fra det lokale erhvervsliv og lokale organisationer, men vi har savnet opbakning fra Haderslev Kommune, siger Marianne Kehlet, og uddyber: - Haderslev Kommune har bidraget med paragraf 18 midler, men ellers har der ikke været nogen hjælp og støtte at hente gennem kommunen. Til gengæld har vi haft meget svært ved at trænge igennem med vores budskab om, at vi gerne ville hjælpe kommunens sårbare familier med økonomisk støtte til børn og unges fritidsaktiviteter. Vi har for eksempel aldrig kunnet få plads på kommunens Facebookside, så vi kunne komme ud til flere.

Opgaven Foreningen Broen Danmark har lokalafdelinger over hele landet. Ved hjælp sponsorater med mere kan udsatte børn og unge få hjælp til at deltage i sunde fritidsaktiviteter. Broen betaler kontingent eller køber tøj og udstyr til de unge. Hvis du kunne have lyst til at videreføre Broen Haderslev kan du henvende dig til foreningen Broen Danmark . Der er tale om, at man som frivillig skal hjælpe med at søge sponsorer og bevillinger og bidrage til at afvikle events som 2412Run, der hvert år er med at til at sætte fokus på foreningen.

Broen Haderslev hidtige Formand Marianne Kehlet håber at nogen vil tage over og genåbne foreningen til fordel for de unge brugere. Arkivfoto: Søren Gylling

Svært at komme ud Om den kritik lyder fra Henrik Ørnstrup, der er leder for Haderslev Kommunes kommunikationsteam: - Formålet med Haderslev Kommunes facebookside er at nå ud til omverdenen med positive budskaber om kommunen og derved give borgerne en god oplevelse af kommunens service og tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi får ofte henvendelser fra foreninger og andre, der gerne vil have opslag på kommunens facebookside, men kan desværre ikke altid sige ja. Vi sigter efter, at indholdet på vores side har en kommunal vinkel. Derudover er det vigtigt, at indholdet er interessant for mange, ligesom vi er afhængige af, at indholdet er noget, modtagerne har lyst til at dele og kommentere - ellers når det ikke langt på Facebook. Broen Danmark vil prøve om de kan få andre frivillige i Haderslev til at starte foreningen op igen. Marianne Kehlet ,håber at andre træder til med hjælp til de børn, der pt. er i gang med aktiviteter rundt om i kommunens forskellige foreninger, hvor Broen Haderslev har betalt kontingent og udstyr. - Bestyrelsen er desværre kørt træt, men jeg håber virkelig andre vil tage over, og jeg vil gerne hjælpe dem i gang, siger Marianne Kehlet.