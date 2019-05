- Hvad er din baggrund for at kunne reparere?

HADERSLEV: To gange om måneden vælter det ind med gamle støvsugere, motorsave og lignende maskineri, som er gået i stykker. Bispens Repair café har nu eksisteret i lidt over to måneder. I weekenden var den åben igen. De frivillige reparatører fik igen deres sag for. Per Therkildsen var i gang med at reparere en motorsav.

Tanken bag Repair Café er, at tingene skal have en chance mere, inden man smider dem ud, så ressourcespild kan undgås. Repair Café Haderslev er den del af Repair Café Danmark. Den første Repair Café herhjemme åbnede på Østerbro i 2013. Siden har de spredt sig ud over landet, så der nu er 16 og fire mere på vej.Det er gratis at få tingene repareret, hvis de ellers kan laves, men medbring selv materialer eller reservedele. Caféen har værktøj, men giver ingen garanti for reparationerne og forbeholder sig ret til at sige nej til reparationer. Den lokale Repair Café har åbent hver 2. og 4. lørdag i måneden klokken 10.30-12.30 i Bispens træværksted.

Det meste lykkedes

Ligeledes frivillige Dorte Mazur Mikkelsen var i gang med at reparere sine egne solcellelamper, mens opstarter af det lokale projekt Dinna Blayking styrede statistikken på sin pc.

I marts var der 16 reparationer og to de måtte opgive. April bød på ti og tre fiaskoer.

- Det er for det meste støvsugere, der er fiaskoer, når de er brændt sammen, uddybede hun.

- Det er ofte fordi, der er kommet støv i motoren, så de er brændt sammen. Så kan de ikke betale sig at reparere, forklarede Kenneth Christensen, som var i gang med at skrue på en af formiddagens foreløbig to støvsugere.

Hans baggrund er, at han har "rodet" med elektronik i 25 år.

- Jeg er it-supporter, så primært laver jeg computere, så det her er også lidt nyt for mig.

Han har endda sit eget værktøj med. For tit er der brug for specialværktøj. Noget af det, laver de så selv. En almindelige skruetrækker fik for eksempel lavet et hak i midten, for at kunne reparere en mælkevarmer/skummer.

Imens var endnu en støvsuger blevet skilt ad. Det er et arbejde, der giver sorte fingre.

Og solcellelamperne kom til at virke igen.