Friskole udvider og tilbyder overbygning

Den Nye Friskole i Vilstrup går nu også efter at tiltrække de lidt større elever.

Bestyrelse og lærere på Den Nye Friskole har allerede store visioner bag projektet. Overbygningen skal bygge videre på skolens nuværende fokus på globalt udsyn og innovation. Derfor vil der blandt andet blive lagt vægt på brobygning til lokalområdets virksomheder. Der skal tilbydes udlandspraktikker og et tredje sprog. Skolens nuværende fokus på et tæt sammenhold på tværs af klassetrinene sker ved hjælp af fordybelsesdage og featureuger. Dette vil også blive ført videre som en bærende værdi i overbygningen. Visionsprocessen er stadig ung, og næste fase bliver inddragelse af de mange lokale kræfter i det store opland, som skolens nuværende elever kommer fra, skriver friskolen i en pressemeddelelse.

Sønder Vilstrup: Den Nye Friskole har netop vedtaget, at man fra 2021 tilbyder overbygning med opstart af 7. klasse, og at skolen fra 2023 tilbyder fuld overbygning.

Drømmetester

Drømmene testes på en visionsaften mandag 20. maj. Her kan man være med til at sætte sit præg på et nyt og anderledes overbygningstilbud i Haderslev og omegn, og man kan høre mere om Den Nye Friskole og den kommende overbygning. Visionsaftenen begynder kl. 19 på Den Nye Friskole, Birkmose 2 i Sønder Vilstrup.

Den Nye Friskole åbnede i august 2013. Der er lige nu 125 elever fordelt på 0.-6. klasse. Fra 2021 tilbydes 7. klassetrin og fra 2023 fuld overbygning. Egen skolebus sikrer let tilgængelighed til skolen, da skolen har elever fra et stort opland.