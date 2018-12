Frimurerne delte penge ud til de ældre

Haderslev: Fredag 14. december blev Humletoftens Plejecenter og Kildebakkens Plejecenter begavet af frimurerne i Haderslev.

Det var logen Josva til De tre Broer, der gav plejecentrene hver 5000 kroner.

- Pengene, I får, er ikke store, men alligevel er det meningen, at de skal bruges til at give lys i øjnene og smil i mundvigene på jeres brugere, sagde Keld Rimmer fra frimurerlogen ved overrækkelsen.

Pengene uddeles i et samarbejde med foreningen "Broderbaandet af 17. april 1917". En forening dannet af frimurere og med det formål at støtte svage og ældre samt alment velgørende socialt arbejde indenfor områder, hvor det ikke umiddelbart er muligt at få støtte fra det offentlige. /cak