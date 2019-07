Friluftsspil går i gryden med generalprøve

GRAM/VEDSTED: Gram Friluftsspil indtager for en aften "gryden" ved Vedsted Sø.

"Gryden" blev etableret for 59 år siden netop med henblik på at opføre et friluftsspil i anledning af 40-året for genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark.

Siden er der ikke blevet opført friluftsspil på stedet, men det sker så i år. Den 11. august rykker Gram-folkene til Vedsted Sø for at opføre generalprøven på kabareten "I dit korte liv".

Kabareten bygger på sange af Kaj Normann Andersen, der var en af de førende danske komponister i første halvdel af det 20. århundrede. Han var produktiv ud over det sædvanlige og skrev 900 melodier. Han havde en sjælden flair for iørefaldende melodier, hvilket viste sig i sange som "Man binder os på mund og hånd", "Man bliver så glad, når solen skinner" og "Jeg har en ven, en rigtig sailor".

Det er Landsbyforeningen for Vedsted og omegn, der arrangerer forestillingen den 11. august.

Siden 2015 er "gryden" blevet anvendt til søfestival og friluftsgudstjeneste.