Fri bane: Sønderjyske Motorvej er ryddet

Begge spor er igen farbare efter fire personer er kommet lettere til skade, da to biler blev involveret i et uheld på Sønderjyske Motorvej.

Haderslev: To biler var impliceret i et færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej, hvor fire personer kom lettere til skade ifølge Sydjyllands Politi. Uheldet skete mellem afkørsel 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord i sydlig retning, hvor det inderste spor måtte spærres. Vejdirektoratet melder, at begge vejbaner er åbne efter uheldet, men at der i skrivende stund er en forventet rejsetid på 20 minutter. De fire lettere tilskadekomne er kørt til undersøgelse på nærmeste sygehus.