Fri Bikeshop Haderslev pludselig lukket

HADERSLEV: Onsdag sluttede en cykel-epoke på Sønderbro.

Det skete med en kort opdatering på Fri Bikeshop Haderslevs Facebook-profil med følgende ordlyd:

- Kære kunder. Vi må desværre meddele, at vi dags dato har måtte lukke butikken i Haderslev Vi takker for altid glade kunder.

Det har efterfølgende ikke været muligt at træffe indehaver Jesper Nielsen for en uddybende kommentar til lukningen.Men der er blevet hængt en seddel op på døren om, at det er på grund af konkurs. Ifølge de seneste offentlige tilgængelige regnskabstal har økonomien i butikken ikke været tilfredsstillende de senere år.Jesper Nielsen overtog Fri Bike Shop i januar 2014 efter Jørgen Bosack, som solgte og reparerede cykler i næsten 40 år.Som sin forgænger er Jesper Nielsen inkarneret cykelfan.Han besluttede sig for at følge sin passion og sprang ud som cykelforhandler i Haderslev efter 12 års ansættelse i Lego, hvor han arbejdede med design, elektronik og mekanik. Den nu lukkede cykelbutik på Sønderbro har 360 kvadratmeter værksted, butik og udstilling i stueplan og dertil 200 kvadratmeter lager på første og anden sal. Jesper Nielsen har også haft mekaniker, Morten Søberg, ansat på værkstedet.Morten fulgte med købet af butikken i 2014.Den pludselig lukning har allerede affødt mange ubesvarede spørgsmål og kommentarer fra kunder på Facebook-siden ledsaget af både grædende og chokerede "smileys".Michael Eriksen, stifter af cykelholdet Team My Heart Haderslev, ér en af de forbavsede stamkunder.- Det havde jeg ikke lige set komme. Jeg havde ikke fået med, at Jesper havde planer om at lukke butikken. Han har sagt, at det er en kamp, for det er svært at drive en lille detailbutik i Haderslev, men mit indtryk er, at der var nok at lave på værkstedet, og servicen var altid i top, fortæller Michael Eriksen.Siden starten for nogle år siden har Team My Heart holdet cyklet med udgangspunkt fra butikken på Sønderbro.Michael Eriksen er ked af, at samarbejdet med Jesper Nielsen er slut.- Nu skal jeg ud og finde en anden til at skrue på min racercykel end Morten (mekaniker Morten Søberg, red.) Det bliver jo ikke let, for den slags er en tillidssag, konstaterer Michael Eriksen.