Frem med popcornene: Luftakrobater i luften over Skrydstrup

Skrydstrup: Fighter Wing Skrydstrup oplyser, at flyvestationens jagere - hvis vejret tillader det - vil øve manøvreegenskaber i luftrummet over Skrydstrup med F-16 i den kommende uge.

Træningen foregår inden for normal arbejdstid og har en længde af cirka ti munutter. Er man så heldig at befinde sig i nærheden af Skrydstrup, bliver der mulighed for at se de piloternes evner i demonstrationsopvisning med kampfly. Formålet med flyvningerne er at optræne et godkendt demonstrationsprogram til opvisning, hvor publikum får vist samtlige facetter og manøvremuligheder, som flyet har. Programmet stiller store fysiske og sikkerhedsmæssige krav både til pilot og fly, da begge dele presses til grænserne for deres ydeevne.

- Air shows foregår typisk i sommerhalvåret, hvor vi deltager i flere danske og udenlandske air shows. I år skal vi blandt andet deltage i "Orange" i Frankrig, "Royal Netherlands Airforce Air Show" i Holland, være med til at fejre 100 års jubilæet for Litauens og Estlands selvstændighed, og deltage i Roskilde Air show, fortæller presseofficer Louise Schierup i pressemeddelelsen fra Fighter Wing Skrydstrup.