Fratelli er klar til udeservering - venter kun på tilladelse

Labi Mehmeti fa Ristorant Fratelli presser på for, at Haderslev Kommune laver forsøg med udeservering. Han har et konkret projekt klar for Fratelli, som ifølge ham vil styrke sikkerheden i Nørregade og samtidig gøre gaden mere attraktiv for byens gæster og borgere - og dermed også for erhvervslivet. Foto: Inge Rogat Møller

Italiensk restaurant i Nørregade har plan og tegning klar for udeservering. Indehaver håber, det kan skabe mere liv i Nørregade og gøre den indre by mere attraktiv.

Haderslev: Hvis Haderslev Kommune giver lov, så er restaurant Fratelli parat til at skabe både mere hygge og større sikkerhed i Nørregade. Restauranten er nemlig klar til at etablere et overdækket udeserveringsområde ud for restaurantens facade i Nørregade. - Nørregade har et dårligt ry, og det er ikke fortjent, siger Labi Mehmeti, der gennem to år har drevet den italienske restaurant med sin bror. I et samarbejde med blandt andet Buchs Vinstue, Crazy Daisy og tøjforretningen Aaskov har Fratelli-brødrene drøftet, hvad der kan gøre gaden mere attraktiv, så også de tomme forretningslejemål kan blive lejet ud. - Mere liv betyder mere sikkerhed, mere tryghed og flere gode oplevelser, siger Labi, som mener, at udeservering kan få stor betydning for udviklingen af den indre bykerne. - Det kan tiltrække flere folk, skabe mere omsætning og måske også flere butikker, siger han.

Baggrund Haderslev er i forbindelse med udarbejdelsen af en ny udviklingsstrategi for den indre by i gang med afprøvninger på Gravene, ved Møllestrømmen og snart også i Hertugens Baghave mellem Slotsgade og Jomfrustien.Samtidig skal den vestligste del af Jomfrustien byudvikles og klimasikres.



Henrik Rønnow foreslår, at der laves en afprøvning i Nørregade fra 1. maj til 1. september. Haderslev Kommune skal sørge for sikkerhed, ansøgninger til myndigheder og skiltning.

Foto: Inge Rogat Møller En overdækket markise og afskærming kan være med til at skabe en hyggelig stemning i Nørregade, mener folkene bag Fratelli, der gerne vil givet noget tilbage til byen. Illustration: Fratelli

markise Konkret har restaurationen planer om at få sat en stor markise op, som kan dække over borde og stole, som skal sættes op i to rækker med henholdsvis to og et bord langs facaden og gemmes bag grønne buske. Terrassen kommer til at gå 3,3 meter ud - og noget af den nuværende vejbane vil derfor blive inddraget. - Men det kan medvirke til, at hastigheden så sættes ned til 20 kilometer i timen, fordi gaden så ændres til en sivegade, siger han. - Og der skal selvfølgelig væreplads til både biler, brandbiler og ambulancer,understreger Labi, som har præsenteret sine planer for flere politikere. Blandt andre formanden for den socialdemokratiske gruppe, Henrik Rønnow (S), og borgmester H. P. Geil (V).

Forsøg på vej Henrik Rønnow har på baggrund af planerne og de igangværende forsøg foreslået, at Haderslev Kommune laver en afprøvning i Nørregade fra maj til september, hvor restauratører og spisesteder kan afprøve udeservering. Borgmester H. P. Geil er enig: - Henriks forslag er ikke noget, som han er ene om. Vi havde et temamøde forud for det seneste byrådsmøde, hvor vi drøftede de afprøvninger, som er i gang i forbindelse med udarbejdelsen af den nye byudviklingsstrategi. Her kom vi også ind på Nørregade, siger H. P. Geil. Han vil derfor bede forvaltningen om at forberede en afprøvningsperiode fra slutningen af april til hen på efteråret. I samme tidsrum, hvor kommunen og Provas er i gang med at byudvikle og klimasikre den vestligste del af Jomfrustien. I perioden vil biler ikke længere sydfra svinge fra Nørregade ind på Jomfrustien. - Så det er oplagt at prøve i netop denne periode, siger H. P. Geil. For Fratelli er det en stor investering: - Men vi ser det i sammenhæng med noget større. Vi har fået en fantastisk modtagelse her i byen, og vi vil gerne give byen noget tilbage, siger Labi Mehmeti.