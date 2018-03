Fra rumpenisse til Ronja Røverdatter

Og der er også mange at holde styr på for instruktøren. I alt er der omkring 80 medvirkende på og bagved scenen fra små børn til voksne mænd og kvinder. Forsøgsscenen Haderslev laver amatørteater ud fra filosofien om, at alle der vil være med også skal have lov til det. Derfor er der både gamle kendinge og nye ansigter med til dette års musical.

- Det er syv år siden vi sidst satte den op. Ronja Røverdatter er et stykke der kan appellere til rigtig mange, fordi det er sådan en god historie. Og så er der en masse roller til forskellige aldre, hvilket er vigtigt for os, siger Fin Larsen, der instruerer musicalen.

Ronja, eller Lea Butzbach som hun til dagligt går under, er 15 år og har været en del af holdet hos Forsøgsscenen Haderslev i syv år. Hendes interesse for teater opstod, da hun for første gang var inde og se et stykke, som foreningen opførte, og lige siden har hun været bidt af det.

Det er fantastisk at se en forestilling vokse frem. Fra hektiske prøver til man pludselig har en færdig forestilling. Det er et lille mirakel hver gang

Et lille mirakel

Egentlig gik Lea Butzbach ikke efter at få hovedrollen, da hun besluttede sig for at være med i stykket. Hun ville bare gerne have en rolle, fordi hun elsker at spille teater og møde nye mennesker. Da rollen som Ronja blev tilbudt hende, sagde hun straks ja. Ronja er en stor karakter, der er med i næsten alle scener, og derfor har der da også været nogle udfordringer for den unge skuespiller.

- Ronja er meget anderledes end mig. Hun er voldelig og vild med et stort temperament, sådan er jeg ikke. Men hun er sjov at spille, fordi hun er så anderledes end mig, siger hun.

Det sociale fylder meget, når der øves. Hvis der er en, som kludrer lidt i dansen, så hjælper de andre, og i pauserne er der smil og latter. Fin Larsen mener, at de holder sig fint til tidsplanen, selvom alle røverne stadig ikke har helt styr på dansen. Som instruktør er der især en ting, som han elsker ved at lave teater.

- Det er fantastisk at se en forestilling vokse frem. Fra hektiske prøver til man pludselig har en færdig forestilling. Det er et lille mirakel hver gang, siger han.

Med 80 mand på og bag scenen samt et ottemandsorkester kræver musicalen "Ronja Røverdatter" en del plads. Derfor skal stykket spilles på Harmonien i Haderslev, og den første forestilling er den 5. april.

- Jeg glæder mig til at stå på scenen, og se det endelige resultat, siger Lea Butzbach.