Fra protest til succes: Simmersted Friskole fejrede ti års fødselsdag

Det skete med tryllekunstner, fællessang, taler, popcorn, flag og is samt en masse glade og stolte børn og voksne. Den lille protestskole har nemlig vokset sig til en flot svane, der hviler på et økonomisk solidt grundlag og har nogle stærke og grundlæggende værdier, som skoleleder Anne Mette Skjoldemose pointerede i sin tale.

Simmersted: Det vil vi ikke finde os i. Sådan lød det fortørnet i egnen omkring Simmersted i 2008, da Haderslev Kommune varslede skolelukninger. I stedet for at læne sig tilbage og acceptere en lukning af den lille folkeskole, mobiliserede man kræfterne, fik skaffet de nødvendige penge og tilladelser, og fredag kunne man derfor fejre Simmersted Friskoles første ti år i et fyldt multihus.

Kristina på 11 år (nummer to fra venstre) går i 6. klasse på Simmersted Friskole. Hun er glad, for skolen, fordi hun kender alle og den ikke er så stor. Foto: Jacob Schultz

"Et godt fællesskab", "Ingen bliver mobbet", "Plads til alle", "Oplevelser for livet", "Skøre lærere"og "Selvtillid" var blot nogle af de ord, der blev læst op.

Nærhed og nærvær

Netop nærværet og størrelsen var også årsag til, at Carsten Refshauge fra Skrydstrup for tre år siden tog sine børn ud af folkeskolen i Vojens og flyttede dem til Simmersted. For et års tid siden blev han valgt ind i forældre-bestyrelsen:

- Herude kender man hinanden, og der er plads til alle børn, for alle kan noget, siger han og tilføjer, at han også er begejstret for det engagement, der bliver lagt i skole, børnehave og multihus:

- Bordene til dette arrangement, flagene, det er forældre, der har skaffet dem. Også den popcornmaskine, vi har fået. Den kan man tjene penge med, siger Carsten Refshauge.

Simmersted Friskole er slet ikke færdig med at vokse. På baggrund af det voksende elevgrundlag er skolen klar til at udvide med en 9. klasse, så børnene undgår et skoleskift, og i den anledning skal der også igen udvides. Et større nybyggeri er klar til at gå i gang omkring 2020/2021.