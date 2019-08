Fra hønsehus til bryghus: Tørstige ø-turister giver travlhed på nyt mikrobryggeri

Lykke og Ole Dam har travlt med at lange øl over disken. Foto: Jacob Schultz

Brygmester og iværksætter Ole Dam fra det nystartede Aarø Bryg er selv overrasket over, hvor stor afsætning der er i øllet fra det nye mikrobryggeri på Aarø.

Aarø: Fem minutters gang fra færgelejet på Aarø bliver der brygget nyt øl i stride strømme i et moderniseret, tidligere hønsehus. Faktisk er Ole Dam, brygmester og iværksætter, oppe på at lave 30.000 flasker eller 15.000 liter øl på et år efter en ganske kort periode som nystartet ølbryggeri. - Jeg er faktisk overrasket over, hvor stor efterspørgslen har været. Det er især turister, der kommer og sidder i cafeen, som tager godt fra, fortæller Ole Dam. Avisen besøger ham og hans kone, Lykke, uanmeldt, og der er travlt. I den lille gårdhave er der ikke mange ledige pladser, og der kommer hele tiden folk ind for at se eller smage øllet. Nogle vil også gerne kigge ned i det store ølkar, som står midt i cafeen. - Ja, det er faktisk her, at vi laver det hele, siger Ole Dam. I den lille gårdhave sidder et par af gæsterne og nyder en øl. Kirsten og Benny Madsen er på Aarø for første gang, sejlende i motorbåd fra Bregning ved Vejle. - Vi ville have et mål, og det blev det nye bryghus og Aarø Vingaard. Det er lidt sjovere at tage afsted, når der venter lidt til ganen, siger Benny Madsen, der er godt tilfreds med det øl, han er i færd med at drikke. Der er optræk til torden, så måske bliver der også en overnatning.

Lillebælt-øen Aarø har nu sit eget bryghus, som navngiver øllene efter gamle, næsten glemte stednavne fra øen . Foto: Jacob Schultz

Lokalt indhold Ole Dam brygger 200 liter ad gangen to til tre gange om ugen for at kunne følge med. Alligevel må han melde udsolgt på den tjekkisk inspirerede og mest humlede øl, da avisen besøger bryghuset. Aarø Bryg laver i alt fem forskellige øl med hver sit særpræg. Alle har det gamle, lokale stednavne fra Aarø. Og der er ikke noget snyd med indholdet. - Bortset fra malten, så er det hele fra Aarø. Vi bruger råvarer herfra, så det er den ægte vare, siger Ole Dam. Stort set alle cafeerne på Aarø sælger Oles nye øl, og det er med til at øge afsætningen på denne årstid, hvor turisterne strømmer til. Eksempelvis sælger også Jacob Leis vingård Oles øl, til gengæld kan man også få Jacob Leis vin i Oles bryghus. Sådan hjælper man hinanden på Aarø.

Kirsten og Benny Madsen er kommet sejlende fra Bregning Havn ved Vejle for at smage den nye bryg. Foto: Jacob Schultz

Fra hobby til job Ole Dam sælger allerede nu en del øl til restauranter, specialbutikker og cafeer i Sønderjylland. Og måske kommer der mere. - Jeg er ikke helt klar til detailhandlen endnu, men det kan være, at det kommer. Lige nu kan vi kun lave 30.000 flasker om året. Skal vi lave mere, så skal vi bygge til og udvide på flere fronter, forklarer Ole Dam. Og der er virkelig tale om et vognbaneskift for Ole Dam. Han har i mange år arbejdet med marketing, men til januar stopper han helt med at arbejde som marketingskonsulent. Nu er hobby blevet job. - Det startede med, at jeg interesserede mig lidt for ølbrygning. Så regnede jeg lidt på, hvor mange øl 64.000 turister, der årligt besøger Aarø, skal købe for, at det kunne give et overskud, og så gik jeg igang, fortæller Ole Dam. Helt tosset kunne det ikke gå, og nu kører det. Der er også planer om ølbrygningskurser, særbryg til bryllupper og klubevents for særligt interesserede. Ellers vil Ole Dam bruge mere tid på marketing, som han qua sit arbejde ved en del om.

Der er hele tiden gæster i gårdhaven. Foto: Jacob Schultz

Fra Kolding til Aarø Lykke og Ole Dam har boet på Aarø i syv år, men er som sejlere kommet på øen i 10-12 år. De kom fra Kolding, men faldt for stedet. Lykke arbejder fortsat fuld tid. Bryghuset var oprindeligt et hønsehus. - Vi ville egentlig rive det ned, men det viste sig at være ret godt bygget, da vi ville gå igang, så det blev sat i stand og fik nyt tag på, fortæller Ole Dam, der måske har lagt et guldæg på Aarø. Og nu er det mere liv i det 100 år gamle hønsehus, end der længe har været.

I baglokalet tappes der øl og sættes etiketter på flaskerne. Foto: Jacob Schultz

Lillebælt-øen Årø har sit eget bryghus, som navngiver øllene efter gamle, næsten glemte stednavne fra øen . Foto: Jacob Schultz

Ole Dam har i mange år arbejdet med marketing. Nu er det øllet, der er hans job. Foto: Jacob Schultz

Lillebælt-øen Årø har sit eget bryghus, som navngiver øllene efter gamle, næsten glemte stednavne fra øen . Foto: Jacob Schultz