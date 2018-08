Fra før verden blev digital

Den gamle By i Aarhus har en hel bydel tilegnet '70'erne. Nu åbner Museum Sønderjylland en udstilling om samme periode. Lørdag blev den tyvstartet med en festival.

HADERSLEV: Torben Knudsen er en årgang '70. Han står og forsøger at forklare sin undrende tiårige søn Lauge, hvordan et kassettebånd virker. Scenen udspiller sig ved den lokale genbrugsbutik Genopfundets stand på Museum Sønderjyllands sommerfestival.

- Jeg har en walkman, indskyder Torbens kone Jytte glad.

- Men hun bruger den ikke, tilføjer Torben.

Datteren Jasmin på syv blander sig:

- Far, i gamle dage kunne man ikke få sådan et hjul til at dreje og vise billeder?

- Arh, Det er lidt ældre, svarer Torben.

- Hvordan er det at være så gammel, at du er blevet en museumsgenstand?

Torben griner:

- Ja; det er faktisk lidt skræmmende.