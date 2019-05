Haderslev: Selv om den årlige fejring af befrielsen er vel overstået, så er det aldrig for sent at glæde sig over det gode og rammende foto fra dengang, hvor det skete.

Feltmarskal Montgomery kom med sine tropper og kampvogne op gennem Haderslev til stor jubel for borgerne i Haderslev, senere fulgte blandt andre Bernadottes busser, fyldt med danske og norske kz-fanger.

For mange af dem, der selv var der, gjorde ikke mindst synet af kz-fangerne i De Hvide Busser et meget stort indtryk på Haderslevs borgere.