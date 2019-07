Fra 2020 køber Haderslev Kommune kun grøn el

Haderslev: Økonomiudvalget har besluttet, at Haderslev Kommune fra 2020 kun skal købe grøn el.

- Vi har i byrådet besluttet at arbejde med FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. En af de ting, vi kan gøre, er at sikre, at den strøm, vi bruger, kommer fra vedvarende energi som vind- og vandkraft, siger H. P. Geil (V), borgmester i Haderslev Kommune, i en pressemeddelelse.

Den grønne el skal komme fra Kinect Energy Green Services.