Forvaltningschef: - 21 ansatte har géner trods udrensning af svamp

Haderslev: 21 ansatte ud af cirka 55 på Sdr. Otting Skole i Haderslev har fortsat géner af en eller anden art som følge af indeklimaet på skolen. Dog er ingen af de ansatte sygemeldte på grund af skimmelsvamp.

Det oplyser Haderslev Kommune.

Skolen har været plaget af skimmelsvamp og har været gennem en omfattende renovering for at komme svampesporene i luften til livs, mens elever og lærere har været udflyttet til midlertidige barakker.

Eksperterne har erklæret skolen for svampefri efter renoveringen - i hvert fald er værdierne under de tilladte grænseværdier efter den 10 millioner kroner dyre renovering - og elever samt lærere er tilbage på skolen.

Derfor er det fortsat lidt af et mysterium, hvad der er galt med indeklimaet på Sdr. Otting Skole, men konsulentfirmaet Rambøll angiver i en rapport om skolens indeklima, at det ikke kan udelukkes, at der kan være cocktail-effekter på spil. Det kan være, at følsomhed over for små mængder af skimmelsvamp blandes med duftstoffer fra rengøringsmidler eller malingdufte og på den måde skaber problemer for de ansatte.

Men der er også en vifte af andre muligheder, eksempelvis ekstrem lav luftfugtighed:

- Vi har i længere tid haft en luftfugtighed på 21 procent på skolen. Hvis man ved lidt om den slags, så er det meget lavt og kan give géner, forklarer forvaltningschef Rasmus Andreassen.

Der er ingen krav til luftfugtigheden på arbejdspladsen, men Arbejdstilsynet anbefaler, at den relative luftfugtighed normalt bør ligge mellem 25 og 60 procent - lavest om vinteren og højest om sommeren.

Skolen er inde i en proces, hvor netop tørring af interiøret har været vigtigt for at bekæmpe skimmelsvampen. Blandt andet har rengøringspersonalet fået besked om at bruge så lidt vand som muligt til at vaske gulvene med.

Der er ikke præcise tal på, hvor mange elever, der fortsat er generet, men skolens ledelse har fået tilbagemeldinger fra 29 elever ud af 540 elever. Men ifølge skolebestyrelsesformanden kan det tal være meget højere.

Politikerne i Haderslev Kommune afventer nu en udtalelse fra embedslægen, før de beslutter, hvad der videre skal ske. Den udtalelse kommer på mandag.