Forurenet bæk har fået lov til at gro til

Når en bil er udtjent og skal skrottes, kan ejeren få en skrotpræmie af staten på 2200 kroner. Derefter bliver den miljøbehandlet som det fremgår her på hjemmesiden dpa-system.dk:"Miljøbehandling af en bil foregår ved at bilen tømmes for alle væsker. Brændstof, motorolie, gearolie, bagtøjsolie, hydraulikolie, bremsevæske, koblingsvæske og sprinklervæske m.v. bliver således aftappet. Glas og plastik kofangere afmonteres, ligesom akkumulator, andre batterier, blyklodser til afbalancering, kviksølvkontakter, asbestholdige dele, katalysator, airbags, selestrammere, dæk, radioer og trykbeholdere mv. også afmonteres. Alt bliver sorteret og derefter sendt til godkendte affaldsmodtagere, med henblik på at blive genanvendt."

- Ja, det er ikke godt. Der bør ikke ligge affald i vandløb, det har man ikke lov til at henkaste. Der er to ting i det; vi skal have fundet ud af, hvem der har kastet det, og så skal vi have fortalt de folk, at det skal man ikke gøre, og så skal vi have vurderet behovet for oprensning.

- Noget af det ser ud til at have ligget der længe. Det er dækket af slam?

- En anden kollega, der har med affald at gøre, vil se på, om der er behov for en yderligere oprensning.

Vild natur

- Det er kommunens areal. Det er et vandløb, med nogle vandløbssider, der har fået lov til at gro til i naturtilstand. Det er noget, vandløb får lov til nogen steder, især hvis det ikke er noget problem for vandføringsevnen. Hvis der vælter for mange grene og træer ned, er vi forpligtet til at fjerne plantevækst, så vandet kan strømme. Jeg har ikke selv været der ude. Det er mit indtryk, at vandløbet strømmer fint, for der er noget fald på, så der her ikke været behov for at fjerne vegetation.

- Men det er også gydeområde?

- Jo, det er et vandløb, hvor der gerne skal være noget miljø; planter, fisk og smådyr. Vi har mange kilometer vandløb, så det er ikke sådan, at vi systematisk gennemgår dem hvert år. Men når vi får en henvendelse, så har vi da en mand ude. Andre steder kikker vi måske mere regelmæssig. Men lige dér, har vi mig bekendt ikke været for nyligt.

Der har tidligere været gjort forsøg på at melde forureningen til kommunen. Men det er åbenbart ikke lykkedes, blandt andet fordi en app til det ikke virkede.

- Der er noget, vi skal have samlet op på. Der er noget, der er gået galt i den konkrete sag, konstaterer Claus Hansen.