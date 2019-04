Fortidens kirurg var en rig kvinde - og nok fra Sjælland

Museum Sønderjylland udstiller i den kommende måned enestående fund fra udgravning i Ønlev vest for Rødekro. Her fandt arkæologerne i november for første gang i Danmark en grav med kirurgisk udstyr fra den romerske jernalder.

Haderslev: Udgravningsleder Katrine Moberg og museumsinspektør Per Ethelberg fra Museum Sønderjylland i Haderslev har endnu ikke fået armene ned. I november sidste år gjorde Katrine Moberg og hendes team et enestående fund, da de i forbindelse med udgravningerne til Google og Apples kommende to datacentre i Ønlev sydvest for Rødekro udgravede en kvindegrav fra den romerske jernalder omkring 225-250 efter Kristi.

Ikke blot fandt museet i kvindegraven eksklusive ravsmykker og perler samt en 16 centimer lang kniv med et ti centimeter langt blad. Arkæologerne fandt også en klump korruderet jern, som ved røntgenfotografering på museets konserverings-værksted i Grav afslørede et mærkeligt instrument. En CT-scanning på Aabenraa Sygehus og en udtalelse fra mag. art Annette Fröhlich, der er ekspert i romersk kirurgi, afgjorde sidenhen definitivt, at jernklumpen engang havde været en såkaldt trepanationssav, som i århundredernes forløb fra korruderet, og dermed blev der skrevet museums-historie. Det er nemlig første gang, at et kirurgisk instrument er fundet som gravudstyr i Danmark, og uden for romerriget er det blot anden gang, der er fundet en lægegrav.

- Alle vil selvfølgelig gerne give en arm for at gøre et stort guldfund, men dette fund fortæller meget mere om hverdagsliv og kvindeliv og er derfor vigtigt, siger Per Ethelberg.