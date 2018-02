Forsvarsministeren mødes med støjramte naboer i Skrydstrup

- Det er et lyttemøde, hvor de selv får lov til at komme og fortælle. Jeg synes, de skal have mulighed for at fortælle, hvad det er, der bekymrer dem. Jeg har selv haft møder med dem. Nogle af dem bliver meget berørte; og det kan jeg godt forstå, forklarer Hans Christian Schmidt.

Det kommer til at foregå på Skrydstrup Forsamlingsgård. Der er inviteret omkring 15 af de mange berørte borgere fra hele egnen omkring flybasen, der kommer til at rumme de ekstra støjende F-35 jagerfly.

SKRYDSTRUP: Bekymrede borgere og naboer til Fighter Wing Skrydstrup får nu mulighed for at komme i direkte dialog med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Det er ikke en erstatning for et stort offentligt møde, for de kan jo ikke være der alle sammen. De har jo valgt forskellige talsmænd, som fremlægger sagen på deres vegne. De får mulighed for at komme ind og tale med ham.

Indtil videre er der kun fremlagt beregninger på den forventede støjbelastning fra F-35 kampflyene i Skrydstrup. Der skelnes mellem flystøj og terminalstøj: Ved terminalstøj forstås alle aktiviteter, der foregår inden for flyvestations hegn og omfatter støj fra operationer med kampfly ved garageanlæg og terminalaktiviteter, som opstart og afprøvning af flymotorer og andre systemer på flyet, trafik med køretøjer, ventilatorer og andre faste installationer på værkstedsbygninger med mere. Især terminstøjen bekymrer borgerne lige nord for flybasen. Det er flystøjen, der forventes at blive så voldsom øst for landingsbanen, at 10-15 huse bliver ubeboelige.

Flere møder

Mødet er sat til at vare halvanden time fra klokken 14.30 til 16.

På det offentlige møde 29. november sidste år på Fighter Wing Skrydstrup mødte knap 500 borgere op. Der er blevet lovet flere offentlige møder om de kommende F-35, og hvad de betyder af for eksempel støj og forurening for naboerne.

På et lukket møde i Sønderjysk Landboforening den 18. december - alene om de mulige ekspropriationer - mødte omkring 200 op. Ind til videre er 10-15 ejendomme udpeget til ekspropriation. De ligger alle i indflyvningsruten øst for landingsbanen. En del flere naboer skal sandsynligvis have erstatninger og støjisoleret deres huse.