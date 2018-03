Forsvarsministeren bliver hovedtaler ved topmøde

Alle er velkomne til det åbne sikkerhedspolitiske topmøde, som det er gratis at tilmelde sig. Lige som sidste år kan deltagerne se frem til at møde en lang række førende forskere og eksperter, der er eksperter i freds- og sikkerhedpolitiske spørgsmål, lige som en række af Folketingets forsvars- og sikkerhedspolitiske ordførere er med. Sidste år var det den lettiske præsidents sikkerhedspolitiske rådgiver, der med blik på Ruslands stigende aggression i Østersøregionen, var hovedtaler, og i år er det så forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

- At forsvarsministeren har valgt at takke ja til vores invitation som hovedtaler, illustrerer at vores begivenhed har relevans, siger borgmesteren, der forklarer, at topmødet skal udvikle sig til at blive en tilbagevendende årlig begivenhed.

Topmødet holdes i forbindelse med lysfesten og årsdagen for befrielsen af Danmark i 1945 under overskriften "Fred, frihed og forsoning".

Debatmøde

Der er for nylig indgået et nyt forsvarsforlig, der har tilført forsvaret flere penge. Blandt andet for at imødekomme de stigende russiske provokationer, og emnet bliver med stor sandsynlighed et af punkterne under arrangementet, der varer fra klokken 15 til 19.

H. P. Geil glæder sig til topmødet, der er en del af udviklingen af lysfesten:

- Jeg ser personligt frem til at invitere kommunens borgere og alle interesserede til endnu et år med en spændende debat om forsvars- og sikkerhedspolitik, og ikke mindst til at høre forsvarsministerens tale, siger H. P. Geil.

Programmet begynder klokken 15 med en debat om Danmarks udfordringer i Østersøregionen og Mellemøsten. Herefter vil forsvarsministeren klokken 17 til 17.30 indtage talerstolen. Aftenen rundes af med en politisk paneldebat bestående af forsvarsordførerne fra flere forskellige politiske partier.

Man kan læse mere om programmet og tilmelde sig på www.haderslevlysfest.dk