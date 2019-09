Forsvarsminister lover grundig behandling af høringssvar om F-35 støj

Forsvarsministeriet har fået besked på gennemgå de indkomne høringssvar på miljøkonsekvensvurderingen af F-35 på Fighter Wing Skrydstrup grundigt. Ordren kommer fra forsvarsministeren.

- Forsvarsministeriet er endnu ikke færdig med at behandle høringssvarene til miljøkonsekvensvurderingen, men jeg vil gerne give borgerne mit ord for, at høringssvarene bliver behandlet grundigt, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Der er kommet i alt 16 høringssvar på miljøkonsekvensvurderingen. Der var frist for at svare fredag den 30. august. Nu arbejdes der så på højtryk i ministeriet på at behandle dem.

- Det er forventningen, at Forsvarsministeriets behandling af høringssvarene vil blive offentliggjort inden efterårsferien, fortæller presserådgiver Linda Liboriussen.

- Jeg er optaget af, at borgerne i og omkring Skrydstrup snart får en afklaring. Et godt naboskab er vigtigt for mig, supplerer Trine Bramsen.

Samtidig arbejdes der på at finde en model for, hvordan de meste berørte borgere bliver kompenseret for støjen fra fly og flybase. Der kan både blive tale om opkøb af ejendomme og om tilskud til lydisolering.

- Samtidig vil jeg gerne forsikre om, at jeg i øjeblikket arbejder benhårdt på at få en ordentlig kompensationsmodel på plads, tilføjer Trine Bramsen.