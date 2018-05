Forsvarsindustrien rykker til Haderslev

Danmark får nu sit første offentligt-private partnerskab på forsvarsområdet.

Haderslev Kommune har efter flere års forberedende arbejde netop indgået et samarbejde med det amerikanske Cubic og danske IFAD og stifter foreningen ACE Denmark FMBA, der får base i tilknytning til Fighter Wing Skrydstrup.

Dermed er planerne om at etablere et stort center til vedligeholdelsen af blandt andet de kommende danske kampfly, F-35 kommet et stort skridt videre.

- Det er en stor dag for Haderslev Kommune og for erhvervsudviklingen, siger borgmester H. P. Geil (V) i en pressemeddelelse.

Både Cubic og IFAD har solid erfaring med udvikling af særlige simulationsprodukter til forsvarsindustrien og står blandt andet for udviklingen af de nye træningssystemer til forsvarets nye F35 kampfly.

- Det er vores ambition, at Haderslev Kommune kan understøtte og samle udvikling og ekspertise indenfor forsvarsindustrien. Med ACE Denmark har vi skabt en platform, hvor også lokale erhvervsdrivende, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og eksperter kan mødes for i fællesskab at udvikle den samlede forsvarsindustri, til gavn for vækst, udvikling og beskæftigelse i hele kommunen, tilføjer H. P. Geil.