Forsvarschefen kom selv med medaljerne

Fjelstrup: Der blev gået til stålet, da cirka 90 cykelmotionister fra både forsvaret og politiet onsdag dystede mod hinanden i Dansk Militær Idræts fjerde og sidste afdeling af deres indbyrdes forbundsmesterskab. Det foregik med udgangspunkt i Fjelstrup Hallen på en rundstrækning på cirka 20 kilometer.

Politiets fart var samlet set svær at hamle op med for forsvaret, men alt i alt forløb det hele uden uheld, godt reguleret af hjemmeværnets folk. Forsvarschef Bjørn Bisserup havde valgt at tage turen til Fjelstrup for at dele præmier ud i alle klasser. Han takkede også Haderslev Garnisions Idrætsforening for arrangementet, og han lagde særlig vægt på, at en lille gruppe krigsveteraner også havde valgt at deltage.

- Jeg har selv haft fornøjelsen af at cykle med dem, fortalte han blandt andet.

Lige nu er forsvaret i samarbejde med Dansk Idrætsforbund i færd med at bruge motionscykling i garnisionsbyerne til at rehabilitere nogle af de traumatiserede og ptsd-ramte veteraner. Projektet hedder Ride4Rehab og handler om at komme ud af isolation og den sociale angst, som er et problem for flere af de traumatiserede veteraner.