Forsvaret har i årevis tilbageholdt oplysninger om støj fra kampfly

Haderslev Kommune har flere gange efterspurgt støjdata for at kunne føre lovpligtige tilsyn med støjgener og håndtere borgerklager over larmen fra de danske kampfly på Flyvestation Skrydstrup.

Men disse oplysninger om støj har Forsvaret tilbageholdt i årevis. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Sagen fremgår af en række dokumenter fra Haderslev Kommune, som afdækker, at problemerne bl.a. har betydet, at kommunen har været tvunget til at afgøre borgerklager uden at have adgang til alle afgørende støjoplysninger, hvilket har betydet, at kommunen ikke har kunnet føre det fornødne tilsyn med flyvestationen og larmen fra de danske F-16 kampfly:

- Det er temmelig katastrofalt og temmelig uforståeligt, at man ikke har kunnet fremskaffe disse ting til kommunen. Det betyder, at man jo ikke haft det nødvendige materiale til at føre tilsyn, siger støjeksperten Henrik Møller, der er professor emeritus i akustik, til Jyllands-Posten.

En række dokumenter i sagen afslører, at flere af de hemmelige bilag i sagen om tilsynet med støjgenerne ifølge en medarbejder i forsvaret var forsvundet.

Og i dag står det klart, at en række centrale oplysninger stadig ikke er tilgængelige for Haderslev Kommune, fordi dele af dokumenterne ifølge Forsvarsministeriet er så hemmelige, at tilsynsmedarbejderen ikke må se dem. Andre dele af dokumenterne kan ministeriet ikke finde.

De nye oplysninger kommer frem på dagen, hvor der afholdes et stort borgermøde i Sønderjylland om støjen fra Danmarks nye F-35-kampfly.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyser til Jyllands-Posten, at Haderslev Kommune først i december har anmodet om at få udleveret materialet, men at det stadig ikke har kunnet lade sig gøre, fordi det stadig er klassificeret.

På Christiansborg vækker sagen harme. Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm vil tage sagen op på et kommende samråd om flystøj, mens Holger K. Nielsen (SF) til Jyllands-Posten kalder sagen »helt grotesk« og et udtryk for Forsvarsministeriets arrogance.